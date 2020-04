Huawei P20 i P20 pro bez comiesięcznych poprawek zabezpieczeń

Flagowe smartfony Huawei'a na 2018 będą otrzymywać poprawki zabezpieczeń raz na kwartał.

Huawei P20 i jego wzmocniona wersja P20 Pro to flagowe urządzenia chińskiego producenta na 2018 rok. Szczególnie w Polsce smartfony z rodziny P20 osiągnęły rekordowe wyniki sprzedażowe. Do dziś w niektórych sklepach znajdziemy jeszcze ostatnie egzemplarze modeli P20 i P20 Pro.

Źródło: huawei.com

Huawei P20 i P20 Pro zadebiutowały na rynku z Androidem w wersji 8.1 Oreo i zostały zaktualizowane do Androida 9.0 Pie. Obecnie smartfony oczekują na ostatnią dużą aktualizację rozwojową - do Androida 10 oraz EMUI 10.

Niestety dla posiadaczy flagowych smartfonów Huawei z 2018 roku nie mamy najlepszych wiadomości. Huawei zaktualizowało swoją oficjalną witrynę dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń w EMUI. Na liście pojawiło się kilka nowych modeli, a kilka starszych smartfonów utraciło wsparcie.

Aktualna wersja listy informuje, że smartfony z rodziny P20 i P20 Pro nie będą już otrzymywać comiesięcznych poprawek zabezpieczeń.

Do marca 2020 roku smartfony umieszczone były na liście urządzeń otrzymujących bieżące, comiesięczne poprawki zabezpieczeń. Od kwietnia 2020 roku modele P20 oraz P20 Pro otrzymywać będą jedynie cokwartalne poprawki zabezpieczeń. Oznacza to, że możemy spodziewać się czterech aktualizacji zabezpieczeń w roku, zamiast dotychczasowych dwunastu.

Wiadomość została przekazana krótko po tym, jak Huawei po raz pierwszy udostępnił oficjalną wersję EMUI 10 dla malezyjskich egzemplarzy Huawei'a P20.

Co ciekawe zaktualizowana na polskiej witryny Huawei'a strona dotycząca aktualizacji zabezpieczeń nie wspomina nić o najnowszych modelach z rodziny P40.

Najnowsze doniesienia o ograniczeniu ilości aktualizacji dla modeli P20 i P20 Pro potwierdzają, że w kwestii aktualizacji lepiej wypada Samsung. Flagowe modele z 2018 roku - Galaxy S9, Galaxy S9+ oraz Galaxy Note 9 już dawno zostały zaktualizowane do Androida 10, w dalszym ciągu otrzymują comiesięczne poprawki zabezpieczeń, a na dodatek oczekują na kolejną dużą aktualizację do One UI 2.1.

Źródło: huaweicentral.com