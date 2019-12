Huawei P30 Lite (2020) trafi do Europy

Przyszłoroczna edycja Huawei P30 Lite zagości również w naszym kraju. Czego można się po niej spodziewać?

Model P30 Lite został zaprezentowany w marcu b.r. Nie jest to flagowiec, a przedstawiciel średniaków. Do sieci wyciekła właśnie informacja, że jego edycja na rok 2020 trafi również to Europy. Mają być dostępne dwie wersje kolorystyczne: Blue i Breathing Crystal. Czym będą różnić się od obecnych? Tego producent oficjalnie nie podał, ale można spodziewać się nowszych podzespołów. Aktualna generacja używa ośmiordzeniowego procesora Kirin 710, wyposażonego w układ graficzny Mali-G51 MP4. Dostępne są wersje mające maksymalnie 8GB RAM i 128GB pamięci. Aparat tylny to trzy obiektywy, w tym główny 48 Mpix - jednak na niektórych rynkach jest to 24 Mpix. Wszystkie modele posiadają akumulator 3340 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania 18W. W obudowie znajduje się czytnik linii papilarnych oraz port USB typu C.

Planowana cena Huawei P30 Lite (2020) została ustalona dla Europy na 349 euro, czyli niecałe 1500 złotych. Ponieważ seria ta powstała przed zakazem handlu, nałożonym przez amerykańską Komisję Handlu na Huawei, może być tam używany Android z nakładką EMUI 10. Oczywiście czekamy na oficjalne informacje od producenta w tej sprawie.