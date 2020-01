Huawei P30 Lite otrzymuje aktualizację do EMUI 10 i Android 10

Posiadacze tańszej wersji zeszłorocznego flagowca mogą już pobierać najnowsze oprogramowanie

Niedawno Huawei rozpoczął proces wprowadzania aktualizacji do EMUI 10 opartego na Androidzie 10 dla swoich flagowych modeli P30 i P30 Pro. Pierwsi użytkownicy z Wielkiej Brytanii, którzy zakupili swoje urządzenia na wolnym rynku mogą już korzystać z najnowszego Android. Teraz do grona szczęśliwców dołączyli posiadacze tańszego modelu P30 Lite, który zyskał sporą popularność dzięki swojej obecności u operatorów.

Źródło: huawei.com

Na początku aktualizacje uzyskały modele P30 Lite z Republiki Południowej Afryki. Tamtejsi użytkownicy donoszą, że ich urządzenia wyświetlają monit o dostępności aktualizacji do EMUI 10 z Androidem 10 na pokładzie. Paczka 10.0.0.159 o numerze oprogramowania C185E3R2P4 waży 3,82 GB. Po zaktualizowaniu Huawei'e P30 Lite zyskają dostęp do wszystkich funkcji Androida 10 oraz EMUI 10. Najważniejsze z nich to ogólnosystemowy tryb ciemny, lepsza optymalizacja, zmienione ikony oraz wiele innych, mniejszych modyfikacji.

Aby sprawdzić dostępność aktualizacji należy przejść do Ustawienia > System > Aktualizacja oprogramowania.

Źródło: gsmarena.com