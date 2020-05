Huawei P30 Lite z nową aktualizacją - Wi-Fi Calling i Smart Charge na pokładzie

Użytkownicy Huawei'a P30 Lite otrzymują drugą aktualizację oprogramowania w miesiącu. Tym razem mogą liczyć na coś więcej, niż nowe poprawki zabezpieczeń.

Huawei P30 Lite to najtańszy model z zeszłorocznej, flagowej serii P30. Model z dopiskiem Lite jest jednym z ostatnich smartfonów od Huawei, który posiada pełne wsparcie dla usług Google.

Źródło: huawei.com

Smartfon ten otrzymał ostatnio aktualizację EMUI 10, która wprowadziła nowe poprawki zabezpieczeń datowane na 1 kwietnia 2020 roku.

Teraz posiadacze Huawei'a P30 Lite z Indii donoszą, że ich urządzenia poinformowały o dostępności nowej wersji oprogramowania układowego.

Chińczycy po ponad roku od premiery postanowili dodać do urządzenia obsługę Wi-Fi Calling.

W chwili obecnej Huawei P30 Lite jest jednym z najtańszych urządzeń chińskiego producenta z obsługą Wi-Fi Calling. Opcja ta znana jest z flagowych modelu P30, P20 oraz Mate 20 Pro.

Dodanie obsługi Wi-Fi Calling znacząco ułatwi wykonywanie połączeń w miejscach o ograniczonym zasięgu. Dodatkowo korzystając z połączenia Wi-Fi dzwoniąc zza granicy użytkownicy P30 Lite nie zostaną obciążeni kosztami roamingu.

W chwili obecnej Wi-Fi Calling obsługiwane jest przez dwóch indyjskich operatorów. Spodziewamy się, że w niedalekiej przyszłości aktualizacja pojawi się również w Polsce.

Najnowsze oprogramowanie układowe wprowadza również dwie funkcje znane z droższych modeli Huawei'a - Huawei Assistant oraz Smart Charge.

Huawei Assistant to nic innego, jak odpowiednik Asystenta Google. Rozwiązanie to jest domyślnie instalowane na urządzeniach bez dostępu do usług Google. Asystent Google dostarcza spersonalizowane wiadomości oraz przypomnienia.

Kolejną ciekawą funkcję jest Smart Charge. Rozwiązanie to również pojawiło się wcześniej w droższych modelach producenta. Smart Charge pozwala adaptacyjnie ładować baterię smartfona wykorzystując zapisane wcześniej wzorce użycia. Oznacza to, że jeżeli smartfon wie, że użytkownik nie rozładowuje baterii w ciągu dnia to nie będzie ona ładowana do 100%, aby wydłużyć jej żywotność.

Aktualizacja Huawei'a P30 Lite do EMUI w wersji 10.0.0.170 waży 593 MB. Aby sprawdzić dostępność aktualizacji należy przejść do Ustawienia > System i aktualizacje > Aktualizacje oprogramowania.

Sprawdź, ile kosztuje Huawei P30 Lite.

Źródło: huaweicentral.com