Huawei P30 Pro debiutuje w nowym kolorze

Fotosmartfon od Huawei doczekał się nowej błękitnej wersji kolorystycznej.

Huawei P30 Pro to jeden z najlepszych flagowych smartfonów tego roku. Urządzenie wyróżnia się ponadprzeciętnymi możliwościami fotograficznymi. To pierwszy na rynku telefon komórkowy z peryskopowym zoomem. Moduł aparatu został stworzony we współpracy z Leica, a P30 Pro został uznany przez Europejskie Stowarzyszenie Obrazu i Dźwięku (EISA) za Najlepszy Smartfon 2019-2020. Huawei drugi raz z rzędu wygrywa tą kategorię.

Pół roku po premierze P30 Pro Huawei wprowadził na rynek nową wersję kolorystyczną. Smartfon w kolorze morskiego błękitu posiada dwukolorową obudowę. Dolna cześć jest matowa i odporna na odciski palców, a górna część została wykończona na wysoki połysk. Do tej pory P30 Pro nie był sprzedawany w podobnym wariancie kolorystycznym.

Huawei P30 Pro w kolorze morskiego błękitu jest już dostępny w oficjalnej sprzedaży w naszym kraju. Rekomendowana cena detaliczna wynosi 3199 zł. Niestety nowa wersja nadal sprzedawana jest z preinstalowanym Androidem 9.0 Pie. Aktualizacja do Androida 10 nastąpi w niedalekiej przyszłości.