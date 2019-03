Huawei P30 Pro - specyfikacja, data premiery, ceny [przecieki i plotki 17.03.2019]

Smartfony Huawei P30 mają zostać pokazane 26 marca w Paryżu. Zebraliśmy tu wszystkie informacje, przecieki i pogłoski na temat flagowców chińskiego producenta.

26 marca 2019 Huawei zaprezentuje w Paryżu swoje nowe flagowce - P30 oraz P30 Pro. Jest możliwe, że trafią one do sprzedaży przed składanym, zaprezentowanym na MWC 2019 smartfonem Mate X.

W sieci pojawiły się rendery, zaprezentowane przez @OnLeaks i 91Mobiles, na których widzimy powrót gniazda słuchawkowego, czytnik odcisków palców wbudowany w wyświetlacz, potrójny aparat tylny oraz notch w kształcie łzy. Natomiast sam szef Huawei opublikował w chińskim serwisie społecznościowym Weibo zdjęcie (prezentujemy je poniżej) wykonane prawdopodobnie flagowcem, na którym widzimy oznaczenie Leica Quad Camera.

Może to oznaczać, że P30 będzie mieć potrójną kamerę, a P30 Pro - poczwórną. Przyjrzyjmy się także samemu zdjęciu. Oczywiście prezentuje ono księżyc, ale aby zyskać taką jakość i bliskość, aparat (ile obiektywów by nie było) musi mieć solidny zoom. Na SlashLeak opublikowano zdjęcie (jest poniżej), na którym widać tył urządzenia z obiektywami - są trzy, ale jeden z nich to peryskopowy, dający bezstratny, 10-krotny zoom.

Serwis WinFuture podaje, że wyświetlacz Huawei P30 z zakrzywionymi krawędziami będzie mięć przekątną 6,1" i pokazywał obraz w rozdzielczości 2340x1080 pikseli. Widzimy na renderach notch w kształcie łzy. Znajdzie się w nim aparat przedni z imponującą matrycą 32 Mpix. Tylny to trzy obiektywy: 40 Mpix f/1.8 (ale bez stabilizacji obrazu), szerokokątny 16 Mpix oraz 9 Mpix f/2,4. Umożliwia 5-krotny zoom hybrydowy.

Serwis WinFuture poinformował o dostępności P30 w trzech wersjach kolorystycznych: black, ice white, twiglight/aurora. Zaprezentowano także ich rendery:

Huawei P30 Pro - data premiery

Jak napisaliśmy, smartfon zostania pokazany 26 marca 2019. W poprzednich latach Huawei ogłaszało modele z linii "P" w lutym lub marcu, więc tradycja zostaje zachowana. Jednak kiedy smartfony P30 trafią do sprzedaży? Musimy zaczekać, aż zostanie to ogłoszone w Paryżu przez szefa Huawei, Richarda Yu.

Huawei P30 - ceny

Patrząc na ceny poprzednich modeli, spodziewamy się, że w dniu premiery Pro 30 może kosztować mniej niż 4 tys. zł

Huawei P30 - specyfikacja

Jeśli chodzi o specyfikację nadchodzących urządzeń, mamy pewność co do kilku rzeczy. Pierwsza - zostanie użyty procesor Kirin 980. Dlaczego? Huawei, a bardziej dokładnie - HiSilicon, nie będzie mieć nowych modeli przed premierą P30, tak więc skoro P20 Pro ma Kirin 970, P30 użyje najnowszego obecnie dostępnego.

Certyfikaty ujawnione w Indonezji i na Tajwanie mówią nam, że P30 będzie dostępny w wersjach z 6 i 8 GB RAM oraz 128 GB pamięci, ale w Europie ma być dostępna tylkoe dycja z 6GB RAM. Smartfon P30 Pro wejdzie do sprzedaży z z 8GB RAM i 128, 256 i 512 GB miejsca. Możemy spodziewać się także ulepszonych obiektywów i funkcji związanych ze zdjęciami. Jak wynika to z poprzednich informacji, w P30 znajdziemy 3, a w P30 Pro - cztery obiektywy.

Rendery stworzone przez Olixara pokazują cztery obiektywy i zgadzają się z tym, co wiemy o P30 Pro. Widzimy na nich charakterystyczny notch. Jak wspomniano wcześniej, przekątna wyświetlaczy OLED to 6,1" i 6,4".

Według WinFuture Huawei P30 ma mieć baterię o pojemności 3650 mAh, a P30 Pro 4200 mAh. Jest duża szansa na to, że oba modele będą mieć szybkie ładowanie 22,5W zamiast 40W, jakie znamy z Mate 20. Na poniższym zdjęciu projektant etui Spigen zaprezentował swoją wizję osłonek dla P30.