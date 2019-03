Huawei P30 i P30 Pro - wyciekła dokładna specyfikacja flagowców

Portal WinFuture dotarł do pełnej specyfikacji nachodzących flagowców Huawei. Oto, czego możemy spodziewać się po P30 i P30 Pro!

Doniesienia potwierdzają plotki o zastosowaniu wyświetlaczy OLED. W Huawei P30 ekran z zakrzywionymi krawędziami będzie miał przekątną 6,1" i pokazywał obraz w rozdzielczości 2340x1080 pikseli. Widzimy na renderach notch w kształcie łzy. Znajdzie się w nim aparat przedni z imponującą matrycą 32 Mpix. Tylny to trzy obiektywy: 40 Mpix f/1.8 (ale bez stabilizacji obrazu), szerokokątny 16 Mpix oraz 9 Mpix f/2,4. Umożliwia 5-krotny zoom hybrydowy.

Aparat tylny P30. Źródło: WinFuture

Zgodnie z wcześniejszymi przeciekami, procesor to ośmiordzeniowy Kirin 980, z częstotliwością taktowania zegara taką samą, jak w serii Mate i P30 Pro, czyli 1,8 GHz oraz układem graficznym Mali G76. W Europie dostępny będzie wariant 6GB RAM/128GB miejsca i baterią o pojemności 3650 mAh. Nie zabraknie funkcji jej szybkiego ładowania, ale nie wiemy, czy będzie dostępna opcja bezprzewodowego. Zdaniem WinFuture, Huawei P30 ma być dostępny w dniu premiery w cenie ok. 800 euro, czyli ok. 3450 zł. Na rynek trafią trzy wersje kolorystyczne: black, ice white, twiglight/aurora.

Wersje kolorystyczne P30. Źródło: WinFuture

Huawei P30 Pro to ten sam procesor i układ graficzny, ale 8 GB RAM i 128, 256 lub 512 GB miejsca na dane. Smartfon będzie mieć większy wyświetlacz - 6,47", 2340x1080 pikseli oraz nieco lepszy aparat tylny: obiektyw 40 MPix z OIS (f/1.6), szerokokątny 20 Mpix i trzeci 8 Mpix (f/3,4). Umożliwia 10-krotny zoom hybrydowy. Huawei P30 Pro ma korzystać z akumulatora o pojemności 4200 mAh. Szacowana cena nie została podana, ale z pewnością będzie wyższa niż P30.

Oba smartfony Huwaei mają działać pod kontrolą systemu operacyjnego Android 9 z nakładką EMUI 9.1. Oficjalna premiera nastąpi 26 marca, a na tej stronie gromadzimy wszystkie dostępne informacje na temat Huawei P30.