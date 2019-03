Huawei P30 oficjalnie zaprezentowany - specyfikacja, ceny, dostępność w Polsce

W Paryżu Huawei zaprezentowało swoje modele P30. Dowiedz się, jakie są ich oficjalne specyfikacje.

Pokaz Huawei rozpoczął się od pochwalenia przez producenta swoimi rozwiązaniami AI, pomagającymi chorym dzieciom, a potem Richard Yu, szef firmy, przeszedł do wypunktowania jakości aparatów w kolejnych modelach Huawei. P30 ma otworzyć "nowy rozdział" w robieniu zdjęć. Pokazał P30 z bardzo niewielkim notchem

Huawei P30 - specyfikacja

Wyświetlacz: OLED 6,1" FHD+, (2340 x 1080 pix), proporcje 19,5:9

Procesor: Kirin 980 z Mali-G76

RAM: 6GB

Pamięć: 128GB

Waga: 165 g

Bateria: 3650 mAh

Aparat tylny: 40 Mpix (szerokokątny, 27 mm, f 1/8) + 16 Mpix (ultra-szerokokątny, 17 mm, f 2/2) + 8 Mpix (teleobiektyw, 80 mm, f 2/4), zoom optyczny x3, zoom hybrydowy x5, zoom cyfrowy x30

Aparat przedni: 32 Mpix f 2/0

System operacyjny: Android 9.0 Pie z nakładką EMUI 9.1

IPS 53

Huawei P30 Pro - specyfikacja

Wyświetlacz: OLED 6,47" FHD+, (2340 x 1080 pix), proporcje 19,5:9

Procesor: Kirin 980 z Mali-G76

RAM: 8GB

Pamięć: 128/256/512 GB

Waga: 192 g

Bateria: 4200 mAh

Aparat tylny: 40 Mpix (szerokokątny, 27 mm, f 1/6) + 20 Mpix (16 mm, f 2/2) + 8 Mpix (teleobiektyw, 125 mm, f 3/4),zoom optyczny x5, zoom hybrydowy x10, zoom cyfrowy x50

System operacyjny: Android 9.0 Pie z nakładką EMUI 9.1

IPS 68

Smartfony dostępne będą w pięciu wersjach kolorystycznych, które są inspirowane naturą: breathing crystal, amber sunrise, pearl white, aurora, black.

Obydwa modele mają czytnik odcisków palców w wyświetlaczu, który - wedle słów Richarda Yu - jest o 30% szybszy od konkurencyjnych rozwiązań. Korzystają z szybkiego ładowania Super Charge 40 W.

Dużą część prezentacji zajęło omówienie możliwości aparatów smartfonów. P30 ma zakres ISO do 204 800, P30 Pro - 409 600 i biją na głowę konkurencję, a nawet profesjonalne aparaty fotograficzne.

ISO P30 i P30 Pro a konkurencja

Zastosowano w nich sensory RYYB (red-yellow-yellow-blue) zamiast klasycznych, używanych przez ponad 40 lat RGB (red-green-blue). Są one większe o 125% niż w Galaxy S10 oraz iPhone Xs Mac, co umożliwia uchwycenie o 40 % więcej światła, a dodatkowo stosowane są zaawansowane algorytmy ISP do przetwarzania kolorów. Ponadto nie brak tu systemu podwójnej stabilizacji. Pokazano także, jak doskonale radzą sobie z trybem robienia zdjęć w nocy i w warunkach niedostatecznego oświetlenia. Pochwalono się także HDR kierowanym przez SI, a także szeregiem efektów rozmywających tło i pozwalających na wyostrzanie zdjęć.

Podobnie chwalono się nagrywaniem klipów wideo. Tak właściwie to w pewnym momencie zaczęło robić się nudno, a kolejne zachwyty nad możliwościami P30 i P30 Pro nie budziły już takiego entuzjazmu.

Huawei P30 w Polsce

W Polsce operatorzy sprzedają Huawei P30 z zegarkiem Huawei Watch GT Active, a Huawei P30 Pro z tym samym zegarkiem oraz praktycznym dodatkiem, jakim jest ładowarka indukcyjna CP60.

Huawei w sieci Plus

Plus oferuje P30, P30 Pro i P30 Lite w planach ratalnych. Każdy można wziąć na 25, 37 lub 49 rat, których wysokość różni się od abonamentu. Do wyboru są Plus.40, Plus.50 oraz Plus.60. Różnice są spore, na przykład P30 w abonamencie Plus.40 i na 25 rat to opłata początkowa 1 599 zł, ale to samo przy Plus.60 to opłata początkowa 299 zł. Mamy jednak odmienne raty - przy Plus.40 jedna to 58 zł, a przy Plus.60 - 113 zł.

Huawei w Orange

Orange sprzedaje Huawei P30 i Huawei P30 Pro Bez promocji i abonamentu cena Huawei P30 wynosi 3929 zł, a Huawei P30 Pro 9wersja 128GB) - 5219 zł. Jeśli bierzesz smartfona wraz z planem abonamentowym, różni się wysokość pierwszej wpłaty i rat. Przy standardowym jest to 899 + 121/mc, optymalnym - 599 + 129/mc, a wzbogaconym - 199 + 135/mc.

Huawei w Play

Play oferuje modele Huawei P30 oraz P30 Pro w wersjach 128 i 256 GB. Cena każdego urządzenia uzależniona jest od wybranej taryfy, jednak zawsze przy +5 wychodzi najdrożej, a przy +100 - najtaniej. Przykładem P30 Pro 128 GB w taryfie +5 jego cena to 2899 zł, w +100 zapłacisz 99 zł.