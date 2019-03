Huawei P30 - twarzą telefonu Robert Lewandowski

Kim jest Robert Lewandowski, wie każdy - nawet osoby kompletnie nieinteresujące piłką nożną. Ale nie każdy wie, że stanie się "twarzą" P30, które będzie mieć premierę równo za tydzień.

Huawei P30 zaczyna pojawiać się oraz mocniej w mediach, a Robert Lewandowski jest głównym bohaterem dwóch opublikowanych klipów. Na obydwu nudzi się, czekając na dzień premiery serii, czyli 26 marca. Tutaj pierwszy klip, opublikowany dzisiaj:

...a tutaj drugi, sprzed kilku dni.

Trzeba powiedzieć uczciwie, że za dużo to się z nich nie dowiadujemy, dlatego mam bardziej przydatną informację. W związku z premierą Huawei P30 oraz Huawei P30 Pro polski, oficjalny fanklub producenta organizuje promocję, która potrwa do 2 kwietnia 2019. Obejmuje dwa przedpremierowe zestawy Huawei. Co ważne, zestawy różnią się w zależności od wybranego telefonu, a promocja dotyczy modeli w cenie powyżej 2000 PLN.

Jak widać po powyższej grafice, zestaw to najnowszy Watch GT oraz ładowarka bezprzewodowa CP60 lub sam smartwatch. W akcji biorą udział takie marki, jak Play, Plus, Media Expert, RTV EURO AGD, Media Markt, X-KOM, Komputronik, Neonet oraz Morele. Uwaga - szczegóły przedsprzedaży różnią się w zależności od firmy, np. Play oferuje zestaw każdemu, kto zamówi smartfona do 25 kwietnia. Warto sprawdzić wszystkie oferty!