Huawei P30 - wygląd wszystkich modeli w sieci

Dzisiaj o godzinie 14 odbędzie się oficjalna prezentacja nowych smartfonów Huawei, a kilka godzin wcześniej trafia do sieci grafika prezentująca nie dwa, trzy warianty P30.

Jak dotąd mieliśmy pewność, co potwierdzało zresztą samo Huawei, że ukażą się dwa modele P30 - standardowy oraz Pro. Dzisiaj na Twitterze Evan Blass, czyli człowiek odpowiedzialny za cały szereg wycieków, opublikował grafikę prezentującą trzy modele - oprócz wymienionych dwóch doszedł jeszcze trzeci - Lite.

Oto ta grafika, a na niej kolejno modele: P30 Pro, P30 oraz P30 Lite:

Prezentacja całej linii P30 będzie odbywać się pod hasłem Rewrite The Rules, a producent w swoich ostatnich materiałach mocno podkreśla jej możliwości fotograficzne. Według przecieków, Huawei P30 ma aparat przedni z imponującą matrycą 32 Mpix, a tylny to trzy obiektywy (co potwierdza zaprezentowana grafika): 40 Mpix f/1.8 (bez stabilizacji obrazu), szerokokątny 16 Mpix oraz 9 Mpix f/2,4. Urządzenie umożliwia 5-krotny zoom hybrydowy. Czy to prawda? Za kilka godzin już wszystko będzie wiadomo.