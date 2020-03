Huawei P40 Lite i P40 Lite E, czyli jak się żyje z Androidem bez Google'a? [Aktualizacja 20.03.2020]

Android nie jest ściśle powiązany z usługami Google, ale w Europie praktycznie nie wyobrażamy sobie bez nich życia.

Spis treści

Za Huaweiem bardzo ciężki rok. W wyniki wojny handlowej oraz podejrzenia o szpiegostwo ze strony Stanów Zjednoczonych jeden z największych chińskich producentów sprzętu elektronicznego musiał zmierzyć się z wieloma konsekwencjami. Na początku Huawei borykał się z problemem z dostępem do amerykańskiej technologii oraz oprogramowania. Z czasem okazało się, że kolejne państwa rezygnują z wykorzystania sprzętu sieciowego Huawei do budowy własnych sieci 5G.

Wyżej wymienione problemy są jednak niczym w porównaniu z brakiem dostępu do usług Google na nowych urządzeniach Huawei. Modele z rodziny P30, Honor 20 oraz Mate 20 są ostatnimi urządzeniami Huawei'a z wbudowanymi usługami Google (GMS), które pozwalają uzyskać nam dostęp do Sklepu Play oraz aplikacji takich, jak YouTube, Mapy czy Gmail.

Czas płynie nieubłaganie i po niemalże roku od początku problemów Huawei próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Producent wprowadził już na rynek swojego Mate'a 30 Pro bez usług Google, ale jego sprzedaż była na marginalnym poziomie.

Teraz całkiem niespodziewanie w Polsce zadebiutowały dwa nowe smartfony Huawei'a - P40 Lite i P40 Lite E. Oba wyróżniają się świetną specyfikacją techniczną w swojej półce cenowej oraz bardzo dobrą relacją jakości do ceny. Mało tego Huawei zachęca do zakupu dodając w gratisie kosztowne prezenty w postaci smartbandów. Niestety nie ma róży bez kolców. Huawei'e P40 Lite i Lite E nie posiadają dostępu do usług Google.

Postanowiliśmy sprawdzić, co to oznacza dla przeciętnego konsumenta? Czy brak dostępu do najpopularniejszych programów od Google dyskwalifikuje smartfony Huawei'a? Jak na codzień sprawdza się chiński zamiennik usług Google GMS czyli Huawei Mobile Services? Na to i wiele innych pytań odpowiadamy w poniższym artykule.

Android bez Google - jak to w ogóle możliwe?

Android jest systemem operacyjnym stworzonym przez wyszukiwarkowego giganta. System operacyjny użyty w nowych średniakach Huawei'a w rzeczywistości został stworzony w Stanach Zjednoczonych. Jest jednak jedno ale. Huawei może skorzystać jedynie z wersji AOSP - Android Open Source Project, czyli otwarto źródłowego Androida. Tego typu system znajdziemy w Chińskich smartfonach oraz urządzeniach dedykowanych np. bieżniach czy systemach inforozrywki w autach. Android w wersji AOSP nie jest zintegrowany z popularnymi i lubianymi w Europie i USA usługami Google.

Jak wygląda Android bez usług Google?

Android bez usług Google w kwestii wizualnej wygląda identycznie, jak Android z usługami Google. Niestety działa zupełnie inaczej. Już podczas konfiguracji Huawei P40 Lite i P40 Lite E zamiast do konta Google będziemy mogli zalogować się jedynie do HMS za pomocą identyfikatora Huawei. Poza tym cały proces konfiguracji wygląda identycznie.

Po skonfigurowaniu urządzenia nowe Huawei'e P40 Lite i P40 Lite E przywitają nas bardzo znajomym interfejsem. Model z literką E pracuje pod kontrolą Androida 9.0 AOSP z nakładką EMUI 9.1.1. W przypadku P40 Lite możemy liczyć na nowszego Androida 10 z nakładką EMUI 10.

Co ciekawe P40 Lite E posiada nowszy poziom poprawek zabezpieczeń od droższego brata.

Dopiero po dokładniejszym zbadaniu interfejsu użytkownika okaże się, że na telefonach nie znajdziemy żadnej aplikacji do Google. Po wpisaniu hasła Google w wyszukiwarce EMUI zaproponuje nam jedynie wyszukiwanie online.

Po kolejnych kilku minutach zauważymy, że Huawei zastąpił większość aplikacji Google swoimi usługami. Dzięki temu znajdziemy aplikacje do muzyki, filmów, przeglądania plików czy popularną galerię. Nie zabrakło również pogody, kalendarza, zegarka czy notatnika. Huawei wykorzystał również aplikacje Microsoft News jako zamiennik dla Google News. Domyślną klawiaturą ekranową jest popularne SwiftKey.

Niestety wielką niewiadomą jest brak odpowiednika dla aplikacji Mapy Google. Huawei P40 Lite i P40 Lite E nie oferują domyślnie żadnej aplikacji z mapami i nawigacją. To ogromny minus.

AppGallery, czyli tragiczna kopia Sklepu Play

Niczym niezrażony brakiem Map oraz podstawowych aplikacji Google postanowiłem udać się do AppGallery, którym Huawei chwali się nawet na pudełku w celu pobrania zamienników dla popularnych w naszym kraju usług Google. Tam przeżyłem ogromne rozczarowanie. Byłem przygotowany na to, że AppGallery nie zaoferuje większości aplikacji dostępnych w Google Play i nie chodzi mi tu o same programy stworzone przez Google, ale w rzeczywistości jest bardzo źle.

Sklep z aplikacjami autorstwa Huawei przywitał mnie reklamą TikTok.

Na początku chciałem doinstalować najpopularniejsze aplikacje, czyli Facebook'a, Messenger'a, Ubera, Spotify, aplikację z mapami, Instagrama, Netflixa i Lightroom'a. To żadne wyszukane czy nietypowe aplikacje, ale w Huawei AppGallery nie znajdziemy żadnego z wyżej wymienionych programów.

Po kilku minutach w AppGallery można stwierdzić, że w chwili obecnej smartfony Huawei'a w naszym kraju są niemalże bezużyteczne. Ich funkcjonalność można porównać do smartfonów sprzed ery iPhone'a. Huawei P40 Lite i P40 Lite E mają wydajne podzespoły, ale w zupełności z nich nie skorzystamy dopóki nie zaczniemy bawić się w niezbyt bezpieczne dogrywanie usług Google na własną rękę.

Czy brak usług Google ma jakieś zalety?

Wiemy już, że brak usług Google przynosi za sobą sporo ograniczeń. W tym miejscu należy również wspomnieć, że niektóre aplikacje takie, jak Uber korzystają z usług Google i ich doinstalowanie z pliku .APK na własną rękę będzie bezcelowe.

Podczas kilku dni z Huawei'ami P40 Lite i P40 Lite E zauważyłem jedną, niezwykle ważną zaletę. Brak usług Google spowodował, że średniaki za odpowiednio 999 zł i 699 zł działają niemalże, jak flagowe Galaxy S20 czy iPhone 11 Pro. Oprogramowanie jest świetnie zoptymalizowane, a brak aplikacji w App Gallery spowodował, że nie zdecydowałem się na instalacje kilkudziesięciu programów, z których i tak bym nie skorzystał, ponieważ oficjalnie nie ma takiej możliwości.

Czy Android bez usług Google ma jakikolwiek sens?

W chwili obecnej zakup urządzenia pracującego pod kontrolą Androida, ale bez usług Google w naszym kraju mija się z celem. Zachód oraz Stany Zjednoczone bardzo zżyły się z Googlem, co jest wyraźnie widoczne, gdy sięgniemy po P40 Lite lub P40 Lite E. Szybko okazuje się, że brak programów to nie jedyny problem. Nawet w przypadku doinstalowania aplikacji spoza oficjalnego sklepu, co jest nie do końca bezpieczne nie skorzystamy z części funkcjonalności.

W chwili obecnej Huawei P40 Lite i P40 Lite E to świetny wybór dla osób które nie boją się ryzyka. Po doinstalowaniu usług Google na własną rękę (proces instalacji opisaliśmy tutaj) za kilkaset złotych otrzymujemy rewelacyjne urządzenia. Trzeba jednak pamiętać, że rozwiązanie to nie jest bezpieczne, a na dodatek po aktualizacji usług lub samego systemu operacyjnego może okazać się, że znikną one z systemu.

Niestety zakupu smartfona bez usług Google w chwili obecnej nie jesteśmy w stanie polecić nikomu. Urządzenia tego typu nie nadadzą się nawet dla mniej zaawansowanych użytkowników ze względu na brak dostępu do najbardziej podstawowych programów.

AKTUALIZACJA [20.03.2020]

Zgodnie z naszymi podejrzeniami firmie Google nie spodobało się doinstalowywanie usług Google na smartfony Huawei'a we własnym zakresie. Wyszukiwarkowy gigant postanowił zdezaktywować dostęp do usług Google na urządzeniach bez Play Protect.

W związku z tym po instalacji usług Google telefon wyświetla komunikaty o braku Play Protect i prosi o skontaktowanie się z producentem sprzętu.

Aby naprawić ten problem należy zainstalować aplikację Device+ID.APK. Ponownie jest to program niewiadomego pochodzenia, który może zawierać złośliwe oprogramowanie. Link do Device+ID.APK znajduje się !qvRXBKJC!51Y-qJYrbld57Wt-Ai-1pZcjcWGi8nT0b3Gplca4zp8" target="_blank" class="link">tutaj. W przypadku naszego egzemplarza Huawei'a P40 Lite musieliśmy skorzystać z komputera w celu pobrania pliku .APK.

Po pobraniu programu należy go zainstalować korzystają z menedżera plików.

Po uruchomieniu aplikacji klikamy w Google Service Freamwork# i wybieramy opcję Copy.

W następnym kroku należy przejść do przeglądarki internetowej i otworzyć stronę www.google.com/android/uncertified/. Należy zalogować się za pomocą konta Google, które użyte zostało wcześniej podczas instalacji usług Google. W polu Identyfikator Androida w Google Services Freamwork wklejamy skopiowany wcześniej ciąg znaków i klikamy Zarejestruj.

Po wykonaniu powyższej operacji usługi Google powinny zadziałać ponownie. Niestety w dalszym ciągu nie ma pewności, przez jaki czas przedstawiony przez nas sposób będzie skuteczny.