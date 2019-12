Huawei P40 Lite - kolejna propozycja z Chin

Huawei nie ustaje we wprowadzaniu na rynek nowych modeli smartfonów. W najbliższych dniach ma zostać oficjalnie zaprezentowany P40 Lite.

Chiński producent znany jest z tego, że wypuszcza te same modele pod innymi nazwami na różnych rynkach. Smartfon P40 Lite, o którym informacje wyciekły do sieci, wydaje się być po prostu odświeżonym modelem nova 6 SE. Co o nim wiemy? Ma mieć wyświetlacz LCD 6,4", pokazujący obraz w rozdzielczości 1080 x 2310 pikseli, a jednostka centralna to Kirin 810 z 8GB RAM. Przewidziano 128GB miejsca na pamięć - co można będzie powiększyć. Z tyłu urządzenia znajduje się bumper z czterema obiektywami aparatu tylnego. Są to kolejno: główny 48 Mpix, szerokokątny 8 Mpix, makro 2 Mpix oraz sensor głębi 2 Mpix. Z przodu znajduje się aparat selfie z obiektywem w otworze, korzystający z matrycy 16 Mpix.

Urządzenie zasila bateria 4200 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania 40W. Na jednym z boków został umieszczony czytnik odcisków palców, wejście audio 3,5 mm, port USB typu C. Huawei P40 Lite to model dual SIM. Ma być dostarczany z nakładką EMUI 10. Prawdopodobnie pojawią się także jego warianty, różniące ilością pamięci RAM oraz pojemnością. Oczywiście nie będzie usług Google, dlatego jest dość wątpliwe, czy producent jest zainteresowany dystrybucją urządzenia poza Chinami. Jeśli chodzi o cenę za telefon - tu musimy zaczekać na oficjalne informacje.