Huawei P40 Pro 5G pojawia się w wynikach Geekbench

Choć do oficjalnej prezentacji smartfona Huawei P40 Pro 5G zostało jeszcze trochę czasu - nastąpi to 26 marca - w wynikach Geekbench już pojawiły się wyniki jego testów.

Huawei P40 Pro 5G to flagowiec chińskiego producenta na ten rok. Wyniki osiągnięte w Geekbench zdradzają nam nie tylko jego wydajność, ale również pokazują użyte podzespoły. Model ten oznaczony został kodem ELS-NX9. Korzysta z systemu Android 10 oraz 8GB RAM. Z tego, co wiemy z przecieków, będą dostępne także inne warianty RAM, jednak nie jest to póki co oficjalnie potwierdzone. W wynikach testu nie ma co prawda wymienionej nazwy procesora, jednak prawdopodobnie jest to Kirin 990, którego producent użył w rodzinie Mate 30 oraz składanym telefonie Mate Xs. W takiej konfiguracji testy dały 776 punktów przy jednym rdzeniu oraz 3182 punktów przy wielu rdzeniach.

Jak wypada to na tle innych modeli? W testach jednego rdzenia Redmi Note 9 uzyskał 569 punktów, a przy wielu - 1755 punktów. Mamy więc do czynienia z teoretycznie wydajniejszym i szybszym urządzeniem. Wiemy też, że oprócz pokazanego tu Huawei P40 Pro 5G producent pokaże warianty P40 oraz Premium Edition - ten drugi ma być jeszcze mocniejszy i ponoć posiadać aż pięć obiektywów. A czy to prawda? Wszystkiego dowiemy się 26 marca.

Źródło: GSM Arena