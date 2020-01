Huawei P40 Pro Premium Edition - wyciek potwierdza pięć obiektywów

Huawei P40 to flagowiec producenta, który pojawi się w pierwszym kwartale tego roku. Kolejny przeciek potwierdza pięć obiektywów - ale tylko w edycji Premium.

Huawei P40 to model, o którym słyszeliśmy raz, że będzie mieć trzy obiektywy aparatu tylnego, a drugi - że pięć. Seria ostatnich wycieków potwierdza tą drugą opcję. Dzisiaj w sieci znalazły się rendery urządzenia, które po raz pierwszy pokazują jego edycję Premium. Widzimy na nich pięć obiektywów oraz ceramiczną obudowę. Jeden z obiektywów ma peryskopowy zoom, drugi to obiektyw szerokokątny, któremu towarzyszy ultraszerokokątny, a do tego mamy sensor ToF. Czym jest piąty obiektyw? Można zgadywać, że jest to teleobiektyw, ale oczywiście na potwierdzenie tej informacji musimy czekać do momentu oficjalnej prezentacji smartfona przez Huawei.

Jak zdradza to napis na bumperze z obiektywami, główny - a może wszystkie - zostały wyprodukowane przez firmę Leica. Całość z kolei przypomina rozwiązanie, jakie - podobno - ma zastosować w linii Galaxy S20. Ceramiczna obudowa również nie jest czymś nowym - widzieliśmy ją w serii Xiaomi Mi MIX, a także Galaxy S10+ i innym modelu Huawei - Ascend P7. Tak czy owak - flagowiec prezentuje się bardzo solidnie.

Źródło: XDA Developers