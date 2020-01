Huawei P40 Pro - główny obiektyw może mieć 52Mpix

Huawei P40 Pro, czyli kolejny flagowiec chińskiego producenta, zobaczymy w marcu. Jak na razie krążą o nim plotki i przecieki. Najnowsze mówią o wyświetlaczu oraz głównym obiektywie aparatu tylnego.

Jak do tej pory słyszeliśmy o pięciu obiektywach w aparacie tylnym, a także o tym, że główny to 64 Mpix z sensorem Sony IMX686, szerokokątny to 20 Mpix, peryskopowy 12 Mpix, a czwarty to obiektyw makro z sensorem 3D ToF. Najnowsze doniesienia zmniejszają jednak matrycę obiektywu głównego i mówią o tym, że będzie to 52 Mpix 1/1,3" z sensorem Quad Bayer o wielkości 0.96μm. Pamiętajmy jednak, że to tylko plotka i nie musi być prawdą - obiektyw 64Mpix może być również prawdziwą informacją.

Powyższe zdjęcie pojawiło się dziś na Twitterze i pokazuje rzekomo wielkość ramek w smartfonach Huawei. Idąc kolejno, są to P30 Pro, P40 Pro oraz Honor Magic 2. Jak widzimy, nowy flagowiec ma mieć wyświetlacz bez notcha, a jego wielkość jest taka sama jak u dwóch pozostałych, czyli 6,47 cala. Z kolejnego nowego przecieku dowiedzieliśmy się także, że smartfon ukaże się w dwóch wersjach kolorystycznych - białej oraz ciemnej.

Źródło zdjęcia: Teme