Huawei P40 Pro jednak z pięcioma obiektywami?

O obiektywach Huawei P40 Pro słyszeliśmy raz, że będzie ich pięć, a potem - że trzy. Kolejny przeciek prowadzi nas do punktu wyjścia i pokazuje pięć.

Przypomnijmy - informacja o pięciu obiektywach w smartfonie pojawiła się 26 grudnia, zaś na początku stycznia ujawniono zdjęcie z linii produkcyjnej, pokazujące 3 obiektywy. Z kolei powyższe zostało pokazane dzisiaj i pochodzi od chińskiego producenta futerałów na telefony. Jak widzimy na nim, tylny aparat zajmuje sporo miejsca i ma pięć obiektywów.

Cztery ułożone są w jednej linii w pionie, a z boku znajduje się piąty. Pod nim mamy lampę błyskową LED. Zgadza się to z grudniowymi informacjami, gdzie pisałem: "jak podaje chińskie źródło przecieku, główny to obiektyw 64 Mpix z sensorem Sony IMX686, któremu towarzyszy szerokokątny 20 Mpix oraz obiektyw peryskopowy 12 Mpix i obiektyw makro z sensorem 3D ToF. ". O piątym obiektywie jak na razie nic nie wiemy. Ale można zauważyć, że pole obiektywów jest bardzo podobne do designu, jaki mamy w Samsung S10 Lite.

Huawei P40 Pro ma zadebiutować w marcu. Do tego czasu możemy spodziewać się kolejnych informacji na temat urządzenia - aż do czasu ogłoszenia oficjalnej specyfikacji przez samo Huawei.

Źródło zdjęć: Zealer