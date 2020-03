Huawei P40 Pro - na godziny przed oficjalną prezentacją pojawia się wynik testów w Geekbench

Już dzisiaj Huawei zaprezentuje oficjalnie flagowce z serii P40, a na chwilę przedtem w Geekbench opublikowano wyniki testów modelu P40. Ile punktów uzyskał?

Huawei P40 Pro zostało przetestowane z procesorem Kirin 990 wyposażonym w 8GB RAM. Jak spodziewamy się - i co potwierdzają przecieki - taka ilość RAM będzie jedną z co najmniej dwóch wersji (druga to 12GB, a być może pojawi także edycja z 6GB). W testach jednego rdzenia telefon uzyskał wynik 742 punktów, przy wielu rdzeniach było to 2686 punktów. Jak to się ma do konkurencji? Xiaomi Mi 10 Pro uzyskało odpowiednio 904 i 3290 punktów, a LG V60 ThinQ 5G 898 i 3266 punktów.

Równocześnie z wynikami testów w Geekbench pojawił się także przeciek - za który odpowiada użytkownik Twittera @evleaks - w którym podano, że telefony P40 znajdą się na rynku brytyjskim 4 kwietnia, a przedsprzedaż ma rozpocząć już dzisiaj. Według tego źródła, osoby zamawiające smartfona w przedsprzedaży otrzymają gratisowo słuchawki Huawei Freebuds 3 oraz pad do ładowania bezprzewodowego (łączna ich wartość to ponad 800 zł). Niestety, nie podano ceny samych telefonów.

Czekając na premierę flagowców Huawei P40, zobacz nasz test Huawei P40 Lite.

Źródło: GSM Arena