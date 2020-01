Huawei P40 Pro - na pokładzie czujnik Quad Bayer od Sony z kamerą pryzmatyczną

Huawei P40 Pro zaoferuje matryce Quad Bayer produkcji Sony. Nie zabraknie również kamery pryzmatycznej z podwójnym zoomem optycznym.

Najnowszy smartfon Huawei P40 Pro, którego premiery spodziewamy się w drugiej połowie przyszłego miesiąca lub na początku marca zaoferuje specjalnie zaprojektowaną matrycę o rozdzielczości 52 MP. Najnowsze informacje sugerują, że czujnik ten będzie wykonany na specjalne zamówienie przez Sony. Co ciekawe dziś pojawiły się informacje, że Samsungi Galaxy S20 również wyposażone zostaną w różnego rodzaju matryce Japońskiego giganta.

Źródło: gsmarena.com

Obiektyw dla Huawei'a P40 Pro wykonany będzie w technologi 16 w 1.

Inna nazwa tego rozwiązania to Quad Bayer. Oznacza to, że matryca wykonuje dwie konwersje 4 w 1, aby finalnie osiągnąć poziom 16 w 1. Technologia ta używana będzie tylko i wyłącznie do filmowania oraz wykonywania zdjęć w najtrudniejszych (nocnych) warunkach oświetleniowych. Finalnie rozdzielczość matrycy w nagrania spadnie do 3,25 MP, co pozwoli na rejestrowanie filmów w Full HD. Być może Huawei zdecyduje się na upscaling rozdzielczości do 4K w postprodukcji.

W przypadku wykonywania zdjęć w normalnych warunkach oświetleniowych wykonana zostanie jedynie konwersja 4 w 1, co spowoduje spadek rozdzielczości do 13 MP. Podobną rodzielczość zaoferują inne topowe flagowce z tego roku.

Huawei P40 Pro może zostać wyposażony w 10 krotny zoom optyczny. Aby uzyskać ten efekt Huawei prawdopodobnie będzie wykorzystywać konstrukcje z dwoma pryzmatami. Jest to niezbędne, aby zmieścić matrycę oferującą 10 krotny zoom optyczny w niewielkiej obudowie telefonu komórkowego.

Dodatkowo Huawei opatentował różne nazwy takie, jak Quad Curve Overflow, Ultra Vision Camera i Ultra Vision Sensor, a także 5G AR.

Źródło: gsmarena.com, news.mydrivers.com, gizchina.com