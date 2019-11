Huawei P40 Pro pojawi się 2020 roku

Pomimo problemów z amerykańską Komisją handlu, Huawei nie poddaje się i wciąż projektuje nowe smartfony. Właśnie zapowiedziało, że P40 Pro ujrzy światło dzienne w przyszłym roku.

Huawei Mate 30 zadebiutował bez usług Google, co praktycznie pogrzebało jego szanse na globalny sukces. Z kolei Huawei P30 Pro zadebiutowało przed aferą z USA i posługuje się systemem rozwijanym przez Google. Ale obecnie zakaz, uniemożliwiający korzystanie z niego chińskiemu producentowi, wciąż obowiązuje, co będzie zatem mieć P40 i P40 Pro? Informacje o tym, że producent już projektuje następców dwóch popularnych modeli, pojawiły się dzisiaj w sieci. Co więcej - z informacją, że jest planowane wypuszczenie ich na globalny rynek. Czy to prawda? Trudno powiedzieć, ale Huawei ogłaszało swoje kolejne flagowce z serii P zawsze w marcu, zaś do tego czasu już stosunkowo niedługo, więc aby miało co pokazać, musi już działać.

Jak do tej pory P30 i P30 Pro sprzedawały się w Chinach oraz południowo-wschodniej Azji, jednak nie wyszły poza ten rejon. Jeśli producent w jakiś sposób nie zachęci klientów do nabycia smartfona bez usług Google, P40 i P40 Pro czeka z pewnością ten sam los. To, że producent wprowadzi opracowany przez sobie HarmonyOS, jest mało prawdopodobne - według ostatnich doniesień wciąż znajduje się on we wczesnej fazie i nie jest gotowy na zastosowanie w smartfonach.