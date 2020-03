Huawei P40 Pro - wyciekła specyfikacja i rendery

Huawei P40 Pro oraz P40 mają zostać zaprezentowane już wkrótce. Ale najnowszy wyciek podaje wszystkie najważniejsze informacje na ich temat.

Huawei P40 oraz P40 poznamy oficjalnie już za kilka dni, jednak specjaliści od przecieków już zamieścili na Twitterze pełną specyfikację urządzeń oraz rendery P40 Pro (ilustrują one ten tekst). Wiemy dzięki temu, że P40 Pro to wyświetlacz 6,5", procesor - Kirin 990 5G, a urządzenie zasila bateria 4200mAh. Umożliwia ona szybkie ładowanie przewodowe 40W Wired oraz bezprzewodowe Wireless SuperCharge 40/27W. Aparat przedni to dwa obiektywy: główny 32 Mpix oraz sensor głębi. Z tyłu znajduje się pakiet czterech obiektywów Leica: 50MP + 40MP + 12MP + ToF. Korzystają one z Huawei XD Fusion Engine for Pictures, a wśród możliwości mamy m.in. umożliwiający przybliżenie x50 SuperSensing Zoom wraz ze stabilizacją teleobiektywu.

Drugi flagowiec, czyli Huawei P40 5G, to wyświetlacz 6,1" oraz taki sam aparat przedni i procesor. Jednak bateria to 3800 mAh, a obiektywów aparatu tylnego mamy trzy - 50 Mpix + 16 Mpix + 8 Mpix. Są to również produkty firmy Leica. Jest możliwy zoom x30, a aparaty korzystają z XD Fusion Engine for Pictures. Oba urządzenia mają czytnik odcisków palców wbudowany w wyświetlacz. Łączy je także - co oczywiste - brak usług Google. Zamiast tego użytkownicy będą mieli do dyspozycji Huawei Mobile Services wraz z możliwością korzystania z AppGallery.

Źródło: Neowin