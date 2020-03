Huawei P40 Pro z dwoma mocnymi sensorami aparatu tylnego

Huawei 26 marca zaprezentuje oficjalnie P40 Pro. Najnowszy przeciek donosi, że może mieć bardzo mocne sensory w obiektywach aparatu tylnego.

Specjalista od przecieków, kryjący się pod pseudonimem RODENT950, donosi, że główny obiektyw aparatu tylnego Huawei P40 Pro będzie wyposażony w sensor Sony IMX700 "Hexadeca Bayer". Hexadeca oznacza w grece "szesnaście", więc może to odpowiadać sensorowi Quad Quad Bayer, o którym od stycznia krążą w internecie plotki. Ma on mieć technologię 4-in-1-pixel, ale znacznie wydajniejszą, niż obecnie używana w wielu aparatach. Ponieważ w nazwie sensora znajduje się słowo Bayer, oznacza to używanie filtrów RYYB - w innych sensorach stosowane są RGGB. Drugi obiektyw, ultraszerokokątny, ma korzystać z sensora 1/1,5" - Sony IMX650 o rozdzielczości 40 Mpix i z filtrami RGGB. Ciekawie zapowiada się także zoom, który aparat osiągnie dzięki dwóm obiektywom. W jednym mamy peryskopowy x10, w drugi - optyczny x3.

Jak zdradza RODENT950, flagowiec Huawei będzie mieć sensory Time of Flight 3D oraz wykrywający temperaturę, co ma dopasować ustawienia wykonywania zdjęcia w optymalny sposób. Jednak nie wiadomo, czy będzie mieć to standardowy Huawei P40 Pro, czy też jego edycja Premium, o której usłyszeliśmy na początku roku. O tym rpzekonamy się dopiero 26 marca. A póki co producent ogłosił oficjalnie P40 lite i P40 lite E. Nasz redakcja zdążyła je już przetestować - zobacz relację wideo!

Źródło: GSM Arena