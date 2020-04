Huawei P40 Pro+ z wyświetlaczem OLED od Samsunga

Huawei P40+ to kolejny tegoroczny flagowiec chińskiego producenta. Jak podają najnowsze przecieki, ma używać wyświetlaczy produkowanych przez swojego największego konkurenta - firmę Samsung.

Samsung produkuje wyświetlacz OLED nie tylko dla swoich smartfonów, ale również dla modeli takich marek, jak Apple, Huawei, OnePlus, OPPO, Realme, Vivo czy Xiaomi. Zaprezentowany niedawno flagowiec P40 Pro korzysta z matryc BOE, a także wyświetlaczy od Samsunga i LG, zaś P40 tylko i wyłącznie z wyświetlaczy OLED od BOE. Huawei preferuje panele Samsunga w swoich najbardziej zaawansowanych modelach premium, dlatego zapowiadany Huawei P40 Pro+ będzie używać właśnie tego rozwiązania. Model ten ma mieć wyświetlacz o przekątnej 6,58", pokazujący obraz w rozdzielczości 1200x2640 pikseli. Częstotliwość odświeżania to 90 Hz, nie zabraknie pełnego wsparcia dla HDR10 oraz palety barw DCI-P3. Dla porównania - Galaxy S20 to również wyświetlacze OLED, ale odświeżanie do 120 Hz i HDR10+.

Samsung używa wyświetlaczy OLED w 60% swoich smartfonów, podczas gdy Huawei - tylko w 20%. Jednak widać wyraźnie, że chiński producent chce zwiększyć w swoim katalogu liczbę smartfonów, korzystających z OLED-ów Koreańczyków.

