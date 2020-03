Huawei P40 i P40 Pro - nowe rendery pokazują design

Huawei jeszcze nie pokazało oficjalnie swoich nowych smartfonów, ale dzięki wyciekowi renderów wiemy już, jak będą prezentować się P40 oraz P40 Pro.

Do premiery Huawei P40 i Huawei P40 Pro mniej niż tydzień, wówczas dowiemy się wszystkiego na ich temat. Póki co zostają nam przecieki - a najnowszy pochodzi od doskonale znanego Evana Blassa, który już nieraz zdradzał przedpremierowo informacje na temat nachodzących smartfonów. Dzisiaj na swoim koncie Twitterowym zamieścił rendery ukazujące wygląd frontów obu modeli - P40 Pro (powyżej) oraz P40 (poniżej). Potwierdzają one dwa obiektywy aparatu przedniego w każdym z modeli - według przecieków głównemu towarzyszy ultraszerokokątny.

W obu modelach zwracają uwagę estetyczne zaokrąglenia. Producent nazwał taki design Quad-curved. Trzeba przyznać, że telefony wyglądają atrakcyjniej od poprzedników, czyli modeli P30. Już za sześć dni powinniśmy zobaczyć działające modelu podczas pokazu, który Huawei będzie transmitować online. Poznamy wówczas oficjalną specyfikację. Jaka by nie była, dla wielu użytkowników największym minusem będzie brak usług Google na pokładzie - zamiast tego oba flagowce mają korzystać z Huawei Mobile Services.

Źródło: Evan Blass