Huawei P40 i P40 Pro - wyciekają kolejne informacje na temat nowych flagowców

Już jutro ma mieć miejsce oficjalna premiera Huawei P40 oraz P40 Pro. Najnowsze informacje mówią nam, że tanio nie będzie - ale oba modele są bardzo mocne.

Nowe informacje o Huawei P40 oraz P40 Pro pojawiły się dzisiaj na łamach niemieckiej strony Winfuture.de. Ten drugi model ma mieć wyświetlacz OLED nowego typu - Quad-curved o wielkości 6,58", pokazujący obraz w rozdzielczości 2640x1200 pikseli. Ma on mieć częstotliwość odświeżania 90 Hz, czyli nieco gorzej w stosunku do niektórych innych flagowców, korzystających ze 120 Hz. W wyświetlaczu znajduje się poziome pole obiektywów - głównego 32 Mpix i towarzyszącego mu sensora głębi. Na przedzie znajduje się również sensor podczerwieni, co pozwoli na odblokowanie telefonu za pomocą. Z tyłu urządzenia znajduje się jego bardzo mocny punkt - zestaw czterech obiektywów. Główny to 50 Mpix, korzystający z sensora "UltraVision" RYYB, drugi to 40 Mpix RYYB i dedykowany jest nagraniom wideo, umożliwia zapis obrazu w 4K i optyczną stabilizację obrazu.

Towarzyszą im teleobiektyw to 12 Mpix f/3.4, umożliwiający przybliżanie 50x za pomocą SuperSensing Zoom oraz sensor ToF. Aparaty korzystają z Huawei XD Fusion Engine, co ma umożliwić szybszą obróbkę obrazu i wysoką jakość wykonywanych zdjęć oraz nagrań wideo. Do szybkiego autofokusa używana jest technologia Octa Phase Detection. Smartfona napędza do działania procesor Kirin 990 5G, mający do dyzpozycji 8GB RAM, a na dane użytkownika przewidziana została pamięć 256GB. Całość zasila bateria o pojemności 4200 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym 40W oraz bezprzewodowym 27W.

