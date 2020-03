Huawei P40 lite i P40 Lite E - znamy ceny w Polsce

Dwa najnowsze flagowce Huawei dostępne są już w przedsprzedaży. Ile trzeba zapłacić za Huawei P40 lite i P40 Lite E?

Nowe smartfony Huawei pojawiły się w oficjalnym sklepie internetowym huawei.pl, a także sklepie firmowym w centrum handlowym Westfield Arkadia i u operatorów Play, Orange oraz Plus. Zamówienia przyjmują również sieci RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, Komputronik, Neonet, Morele.net, MyCenter, AB FOTO, Carrefour i Empik.

Ceny to 999 złotych za Huawei P40 lite oraz 699 złotych za Huawei P40 lite E. Przedsprzedaż potrwa do 25 marca, a osoby, które z niej skorzystają, otrzymają gratis w zestawie opaskę Huawei Band 4 Pro. P40 Lite ma mocny aparat tylny - obiektyw główny to 48 Mpix, towarzyszą mu szerokokątny z matrycą 8 MPix i przesłoną f/2.4, obiektyw 2 MPix do analizy głębi obrazu oraz obiektyw makro 2 MPix. Zastosowano tu zaawansowaną SI, aby zdjęcia wychodziły optymalnie, m.in. AI HDR+ - ma umożliwić dobre zdjęcia w słabym świetle oraz w przypadku zdjęć wykonywanych pod światło. W przypadku P40 Lite E mamy 48 Mpix, obiektyw bokeh 2 Mpix oraz szerokokątny 8 Mpix.

Różnice pomiędzy tymi modelami dotyczą także baterii oraz pamięci RAM i wewnętrznej. P40 Lite to 6GB RAM i 128GB pamięci oraz bateria 4200 mAh, a edycja P40 Lite E ma 4GB RAM i 64GB pamięci oraz baterię 4000 mAh. Oba smartfony wspierają szybkie ładowanie 40W SuperCharge. Ma ono umożliwić naładowanie akumulatora do 70% w ciągu 30 minut. Huawei P40 lite to wyświetlacz Full HD+ (2310 x 1080 px) 6,4" i formacie 19:9, podczas gdy Lite E to 6,39" i proporcje 19,5:9. Huawei P40 lite wykorzystuje oprogramowanie EMUI 10, bazujące na systemie operacyjnym Android, P40 Lite E - EMUI 9.1.1. Oba mają autorski ekosystem producenta, Huawei Mobile Services (HMS).