Huawei P40 pojawi się na rynku 26 marca

Przy okazji wczorajszej prezentacji nowych produktów, Huawei zdradziło, że smartfony P40 zostaną oficjalnie zaprezentowane 26 marca. Co o nich wiemy?

Huawei P40 to linia, która została zapowiedziana w listopadzie 2019 roku. Od tego czasu pojawiło się na jej temat mnóstwo plotek i przecieków. Donoszą one, że na rynek trafią następujące modele: P40, P40 Pro, P40 Pro Premium Edition oraz P40 Lite. Z pewnością na żadnym nie będzie usług Google, pojawi się za to Huawei Mobile Services. Model Premium będzie dysponować zoomem optycznym x10, model Pro - x5, a podstawowy to zoom x3. Huawei ma użyć w P40 Pro nowego sensora przy obiektywie głównym, korzystającym z matrycy 52 Mpix i filtra Quad Quad Bayer, a dwa pozostałe to teleobiektyw 8MPix i obiektyw szerokokątny 40Mpix.

Wszystkie trzy modele mają wspierać Wi-Fi 6+, a także standard łączności 5G. Smartfon P40 Lite ma być odświeżonym modelem nova 6 SE, z wyświetlaczem LCD 6,4", pokazującym obraz w rozdzielczości 1080 x 2310 pikseli, a jego jednostka centralna to Kirin 810 z 8GB RAM. Przewidziano 128GB pamięci. Praktycznie od listopada krąży informacja mówiąca aż o pięciu obiektywach, którą przecieki bądź to potwierdzają, bądź też jej zaprzeczają. Za miesiąc wszystko będzie już wiadome.

Źródło: GSM Arena