Huawei P40 - zdjęcia prototypu w sieci

Huawei P40 ma zostać oficjalnie zaprezentowane 26 marca, jednak serwis DigitalTrends już wszedł w posiadanie prototypu smartfona.

Prezentowany na nagraniu wideo model P40 (link do nagrania w źródle) to podobno "wczesny prototyp", a więc niekoniecznie musi on odzwierciedlać finalny wygląd urządzenia. Nagranie nie pokazuje oprogramowania, ani działania aparatu w praktyce, możemy tylko przyjrzeć się obudowie. Rozmiarowo jest ona taka sama, jak w modelu P30 Pro, wykonano ją ze szkła. Jak donosi tester z DigitalTrends, smartfon leży w dłoni wygodnie. Widzimy na klipie wideo, że ma zakrzywione narożniki. Wbrew poprzednim plotkom, nie zastosowano tu wyświetlacza waterfall.

Źródło: Andy Boxall/DigitalTrends.com

Z tyłu widzimy zestaw trzech obiektywów - peryskopowy, ultraszerokokątny oraz główny 52 Mpix. Wydają się być nieco większe, niż w przypadku poprzednika, jednak musimy zaczekać na oficjalną specyfikację, aby mieć co do tego pewność. Widzimy sensor ToF (Time of Flight) oraz diodę LED. W dolnej części obudowy widzimy port USB typu C, jednak brak wejścia audio 3,5 mm. Całość wygląda bardzo solidnie. Jeśli chodzi o oprogramowanie, spodziewamy się Huawei Mobile Services - producent wciąż nie ma zgody na używanie usług Google.

