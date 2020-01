Huawei P40 - zdjęcie z linii produkcyjnej pokazuje 3 obiektywy

W chińskiej sieci społecznościowej Weibo pojawiło się zdjęcie z linii produkcyjnej Huawei P40. Pozwala na zdementowanie plotki o pięciu obiektywach.

O nadchodzącym smartfonie Huawei P40 krążą różne plotki i "legendy". Na przykład Huawei France poinformowało, że P40 będzie mieć grafenową baterię, po czym usunęło informację. Inna szeroko rozpowszechniona plotka mówiła z kolei o tym, że Huawei P40 Pro może mieć pięć obiektywów. I to właśnie dzisiaj w sieci pojawiło się wspomniane we wstępie zdjęcie. Według źródła, prezentuje ono linię montażową P40, a konkretnie - pola obiektywów aparatu tylnego.

Jak widzimy, znajdują się tutaj trzy otwory na obiektywy, żaden z nich nie jest peryskopowym teleobiektywem, a całość przypomina rozwiązanie zastosowane w P30 i P30 Pro. Z boku znajduje się miejsce na podwójną lampę błyskową LED, co z kolei nasuwa skojarzenie z Honor V30 Pro. Ale oczywiście należy wziąć pod uwagę, że może być to zdjęcie stare lub dotyczące całkiem innego modelu, więc należy przyjąć te nowości z dozą rezerwy. Niestety, póki co samo Huawei nie udzieliło żadnych oficjalnych informacji na temat swojego nowego flagowca, pozostaje więc cierpliwie na nie czekać.

Źródło: GSM Arena