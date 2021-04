Huawei P50 bez ładowarki w zestawie. Powód jej usunięcia zaskakuje

Huawei również nie dołączy do zestawu zasilacza. Powód jest jednak inny, niż u konkurencji.

Huawei przygotowuje się do wprowadzenia na rynek nowych modeli z rodziny P50. Flagowe smartfony chińskiego producenta powinny zostać zaprezentowane jeszcze w tym miesiącu. Wszystko wskazuje na to, że podobnie jak Samsung oraz Apple firma nie zamierza dołączyć do zestawu szybkiej ładowarki.

Huawei P50

Powód tej decyzji może zaskakiwać. Okazuje się, że nie chodzi wcale o ekologię, zmniejszenie śladu węglowego i podążanie za konkurencją. Huawei nie zamierza również zarabiać na sprzedaniu szybkich ładowarek jako akcesorium.

Huawei usunie ładowarkę z zestawu sprzedażowego flagowych modeli z rodziny Huawei P50, ponieważ nie posiada odpowiedniej ilości tego typu ładowarek. Ze względu na przerwanie łańcucha dostaw, blokadę kanału Sueskiego oraz problem z dostępem do półprzewodników oraz dodatkowe problemy z eksportem do Stanów Zjednoczonych firma ma zbyt mało zasilaczy.

Wyprodukowane już ładowarki Huawei sprzedawać będzie jako akcesorium dla użytkowników, którzy nie posiadają kompatybilnego zasilacza.

Huawei P50 zadebiutuje w kwietniu lub na początku maja. Smartfon otrzyma nowy aparat wyprodukowany we współpracy z firmą Leica. W obudowie znajdziemy obiektywy produkcji Sony.

