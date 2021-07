Huawei P50 - najlepszy aparat na rynku w zamian za Google i 5G

Najnowsze smartfony Huawei zostały przetestowane przez DxOMark. Huawei P50 Pro z łatwością pokonał konkurencję, ale czy to wystarczy, aby zapomnieć o jego wadach?

Po wielu miesiącach zwłoki i problemach z produkcją, Huawei oficjalnie zaprezentował swoj flagowe modele Huawei P50 na 2021 rok. Topowe smartfony z logo chińskiego producenta na obudowie po raz kolejny stanowią wzór mobilnej fotografii.

Wyniki testów DxOMark zarejestrowane przez Huawei P50 Pro Źródło: DxOmark.com

Zaledwie dzień po oficjalnym wprowadzeniu smartfonów Huawei P50 i Huawei P50 Pro na rynek, DxOMark opublikowało pełną recenzję aparatu, który został zastosowany w droższym modelu.

Nie dziwi nas, że topowy model otrzymał aż 144 punkty. Oznacza to, że jest to aktualnie najlepszy fotosmartfon dostępny na rynku. Niestety nie ma róży bez kolców. Nowy smartfon od Huawei nie obsługuje sieci komórkowych w standardzie 5G i nie posiada dostępu do usług Google. Jest to pierwszy telefon komórkowy z preinstalowany systemem operacyjnym HarmonyOS 2.0.

DxO chwali P50 Pro za 50 MP czujnik główny oraz 40 MP aparat monochromatyczny. Smartfon posiada ponadprzeciętne odwzorowanie kolorów i wykorzystuje niesamowicie szeroki zakres dynamiczny, co przekłada się na świetne odwzorowanie rzeczywistości.

Nie gorzej w testach wypada 64 MP peryskop, który pozwala na wykonywanie wysokiej jakości zdjęć z przybliżeniem optycznym. Nie musimy również przypominać, że Huawei w dalszym ciągu oferuje rewelacyjny tryb nocny. Co ciekawe Huawei P50 Pro przegrał w jednej konkurencji ze starszym modelem Mate 40 Pro+ (zapoznaj się z naszym testem Mate 40 Pro). Chodzi o odwzorowanie kolorytu skóry.

Ranking smartfonów z najlepszymi aparatami fotograficznymi Źródło: DxOmark.com

Autorzy testów nie narzekali również na jakość materiałów wideo. Doceniono świetną stabilizację obrazu oraz zachowanie aparatu w trudnych warunkach oświetleniowych.

Źródło inspiracji: DxOmark.com