Huawei P50 w Europie? Wiemy, kiedy to nastąpi!

Podczas premiery najnowszych smartfonów z serii Nova 9, Huawei potwierdził także, kiedy seria P50 trafi do Europy.

Przyzwyczailiśmy się już do tego, że wielu chińskich producentów smartfonów wypuszcza swoje urządzenia początkowo jedynie na swoim rodzimym rynku. Mieszkańcy pozostałych regionów muszą niestety czekać na nie jeszcze kilka długich tygodni, lub czasami nawet miesięcy. Dokładnie taki los spotkał flagową serię Huawei P50.

Obecnością tych smartfonów na rynku mieszkańcy Chin cieszą się już od ponad dwóch miesięcy. Konflikt firmy Huawei z rządem Stanów Zjednoczonych, brak usług Google oraz inne czynniki sprawiły, że w innych regionach to urządzenie jeszcze się nie pojawiło. Producent nie zamierza jednak odpuszczać pozostałych rynków. Najnowsze informacje przekazane przy okazji premiery smartfonów z serii Nova 9 tylko to potwierdzają. Wiemy już, że Huawei planuje udostępnić smartfony P50 w Europie na początku 2022 roku. Nie wiemy jednak, czy wśród państw, w których będą one dostępne, znajdzie się także Polska.

Urządzenie to dostępne jest w dwóch wariantach: P50 oraz P50 Pro. Podstawowy posiada wyświetlacz OLED o przekątnej 6,5 cala, częstotliwości odświeżania 90 Hz i rozdzielczości 2700 x 1228 pikseli. Uwagę od razu przykuwa wyspa z aparatami, która podzielona jest na dwa duże moduły. Główny aparat oferuje 50 MP rozdzielczość, a wspierany jest przez dwa dodatkowe jednostki: 13 MP obiektyw szerokokątny oraz 12 MP teleobiektyw. Bateria o pojemności 4100 mAh wspiera technologię szybkiego ładowania 66 W. Całość pracuje oczywiście pod kontrolą bazującego na Androidzie systemu HarmonyOS.

