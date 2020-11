Huawei P50 w drodze - nowy flagowiec pojawi się na początku roku

Huawei przygotowuje się do prezentacji kolejnego, flagowego modelu. Tym razem chodzi o przedstawiciela serii P.

W Huaweiu gorący okres. Po sprzedaży submarki Honor, Chińczycy przygotowują się do prezentacji nowego flagowca z rodziny P50. Smartfon zadebiutuje na rynku już na początku 2021 roku i będzie miał sporo wspólnego z zaprezentowanym nie dawno Mate 40 Pro (zapoznaj się z naszą recenzją).

Huawei Mate 40 Pro

Raport z portalu The Elec wskazuje, że Huawei P50 zadebiutuje w pierwszej połowie 2021 roku. Dowiedzieliśmy się także, że sercem urządzenia będzie procesor Kirin 9000. Jest to sprzeczne z informacjami przekazanymi wcześniej przez Yu Richarda - prezesa Huawei Consumer Business. Informował on, że Mate 40 Pro ma być ostatnim smartfonem Huawei z autorskim procesorem Kirin.

Pewnie jest, że Huawei P50 zaoferuje wyświetlacz produkowany przez Samsung Display oraz LG Display. Huawei zerwało umowę z dotychczasowym dostawcą - BOE.

Nadchodzący Huawei P50 będzie jednym z najwydajniejszych smartfonów 2021 roku. Wszystko dzięki 5 nm procesorowi.

W chwili obecnej nie wiadomo czy Huawei P50 pracować będzie pod kontrolą Android czy już nowego systemu HarmonyOS. Z pewnością nie otrzyma dostępu do usług Google.

Źródło: Gizmochina.com