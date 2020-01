Huawei Quick Apps - odpowiedź na aplikacje błyskawiczne Google

W ramach rozwoju swojego ekosystemu, Huawei zaprezentowało kolejną nowość - Quick Apps, czyli aplikacje niewymagające instalacji na telefonie.

Aplikacje błyskawiczne Google to nic innego, jak możliwość korzystania z aplikacji bez konieczności ich instalowania. Na komputerach znane jest to od dawna jako aplikacje portable, czyli przenośne. Ponieważ Huawei nie może używać usług Google, a co za tym idzie - korzystać z aplikacji błyskawicznych - opracowało swoją alternatywę, która dzisiaj została zaprezentowana. Quick Apps to część Huawei Mobile System, czyli ekosystemu producenta. Zasada działania jest taka sama - wystarczy wskazać na aplikację w AppGallery, aby ją używać bez konieczności instalowania. Jest to bardzo praktyczne dla użytkowników - zwłaszcza w sytuacji, gdy nie mają oni dużo miejsca w pamięci, a aplikacja zajmuje sporo - jednak stawia przed deweloperami nowe wyzwania. Wiele edycji "błyskawicznych" musi być wykonane w HTML5 lub JavaScript.

Co ciekawe, Huawei zapowiada, że Quick Apps nie będą ograniczone tylko do jego urządzeń. Mają w pełni współpracować z telefonami dwunastu innych chińskich producentów, a to daje już 35% globalnego rynku i 85% lokalnego i przekłada się na ponad miliard smartfonów. Aplikacje błyskawiczne Huawei wspierają H5 (nie mylić z HTML5!), co umożliwia ich współpracę z mobilnymi wersjami stron internetowych. Są również jednak pewne minusy tego rozwiązania. Edycje błyskawiczne nie są tak duże, jak instalowane, a więc mogą nie mieć części swojej funkcjonalności. Mogą również nie obsługiwać wszystkich możliwości dawanych przez API Androida, dlatego dla niektórych deweloperów może nie być możliwa migracja aplikacji do HMS.