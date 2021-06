Huawei Watch 3 i Watch 3 Pro – smartwatche z HarmonyOS 2.0

Huawei w końcu odsłoniło karty i pokazało światu najnowszy system operacyjny HarmonyOS. Temu ogłoszeniu towarzyszyło także przedstawienie nowej linii smartwatchy: Watch 3 oraz Watch 3 Pro.

Chińska firma w końcu pokazała światu swój najnowszy system operacyjny, na którym będą pracowały urządzenia Huawei. Dowiedzieliśmy się także nieco więcej o dwóch smartwatchach, które już wkrótce trafią na rynek: Huawei Watch 3 oraz Huawei Watch 3 Pro.

Huawei Watch 3

Standardowy model Watch 3 będzie posiadał wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1.43 cala. Znajdzie się on za warstwą wzmocnionego szkła, a koperta łączy w sobie metal oraz ceramikę. Huawei zapewnia także, że wyświetlacz będzie w stanie osiągnąć jasność na poziomie 1000 nitów, więc będziemy mogli z niego korzystać nawet, gdy słońce będzie świeciło prosto w urządzenie.

Watch 3 będzie wyposażony w większość funkcji, których spodziewamy się od nowoczesnego smartwatcha. Znajdziemy więc w nim monitor pracy serca, natlenienia krwi oraz czujnik temperatury skóry. Do tego otrzymamy całodobowy monitoring stresu oraz snu. Huawei zapewnia także, że będziemy mogli śledzić 100 różnego rodzaju aktywności treningowych, w tym prawie 20 „profesjonalnych” opcji treningu.

Huawei Watch 3 będzie wspierał wirtualne karty eSIM 4G. Dzięki temu będziemy mogli za jego pośrednictwem wykonywać połączenia telefoniczne, czy nawet wideorozmowy nawet bez wbudowanej w zegarek kamery. Będziemy oczywiście mogli słuchać muzyki dzięki połączeniu Bluetooth ze słuchawkami.

Producent zapewnia nas, że bateria w zegarku wytrzyma do 3 dni, w przypadku korzystania z funkcji eSIM. Zegarek posiada także tryb zwiększonej wytrzymałości “Ultra-Long Lasting Mode”, dzięki któremu urządzenie będzie działać nawet do 14 dni, utrzymując podstawowe działania monitorujące nasze zdrowie.

Huawei Watch 3 Pro

Huawei zaprezentowało także model Watch 3 Pro, który swoim wyglądem zbliżony jest do wyglądu klasycznych zegarków z bransoletą i metalową kopertą. Koperta zegarka wykonana jest z tytanu z ceramicznym spodem. Szkło ochraniające wyświetlacz wykonane jest natomiast z szafiru. Jest on zatem nieco większy od podstawowej wersji. Materiały użyte do produkcji i design są głównym wyróżnikiem modelu Pro. Możemy się zatem spodziewać sporej różnicy w cenie obu zegarków.

Oba zegarki prezentują się niemal identycznie pod względem parametrów technicznych i dostępnych funkcji. Model Pro został jednak wyposażony w trwalszą baterię. Wytrzyma ona 5 dni korzystania z eSIM i do 21 dni w trybie oszczędzania baterii.

