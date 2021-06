Flagowe smartwatche Huawei z serii Watch 3, działające w oparciu o system operacyjny HarmonyOS, miały dzisiaj swoją premierę i są już dostępne w przedsprzedaży.

Huawei Watch 3 są już dostępne w Polsce!

Smartwatche Huawei Watch 3, działające w oparciu o system operacyjny HarmonyOS, od dzisiaj dostępne są w polskich sklepach. Huawei Watch 3 Pro dostępny jest w dwóch wersjach – Elite, z tytanową bransoletą, w rekomendowanej cenie detalicznej 2 399 zł, a wersja Classic, na skórzanym pasku, w cenie 1 999 zł. Huawei Watch 3 dostępny jest w wersji Active (opaska z fluoroelastomeru) w cenie 1 699 zł lub w wersji Classic (na skórzanym pasku) za 1 799 zł.

Huawei Watch 3 Classic Huawei Watch 3 Active

Tarcza Huawei Watch 3 jest szklana i ma zakrzywione krawędzie, a wyświetlacz pokryty jest ochronną nanopowłoką. Spód koperty w Huawei Watch 3 Pro wykonany jest z ceramicznego materiału, natomiast tarcza zegarka została wykonana ze stopu tytanu klasy lotniczej, połączonego z kryształami szafiru. Urządzenie posiada także obrotową koronkę, która umożliwia powiększanie i pomniejszanie obrazów oraz sterowanie opcjami menu.

Producent podaje, że bateria w Watch 3 Pro ma działać nawet do 3 tygodni na jednym ładowaniu w trybie ultra, 7 dni w trybie LTE oraz 5 dni w trybie smart (podczas korzystania z funkcji eSIM). Model Watch 3 w trybie ultra ma umożliwiać do 2 tygodni pracy na jednym ładowaniu, natomiast w przypadku korzystania z eSIM – do 3 dni. W obydwu modelach, zaledwie 10 minut bezprzewodowego ładowania ma pozwalać na doładowanie baterii do 20% i 15 godzin pracy w trybie LTE.

Huawei Watch 3 Pro

System HarmonyOS przynosi również nowy wygląd interfejsu wyświetlacza – menu aplikacji oparte jest na motywie szachownicy. Huawei Watch 3 Pro umożliwia korzystanie z tarcz w formie interaktywnej, dzięki możliwości tworzenia spersonalizowanych animacji oraz wgrywania zdjęć czy filmów (wideo w zwolnionym tempie lub filmów poklatkowych). W serii Watch 3 znajduje się również preinstalowany sklep z aplikacjami AppGallery, który umożliwia instalowanie dodatkowych aplikacji na urządzenie.

Smartwatche z serii Watch 3 oferują także aż 100 rozbudowanych trybów sportowych. Urządzenia rejestrują kluczowe dane, takie jak czas trwania treningu, spalone kalorie, tętno, postęp ćwiczeń czy czas regeneracji. Huawei Watch 3 i Watch 3 Pro są również wyposażone w czujnik, który wykrywa temperaturę skóry na nadgarstku. Obsługują także technologię TruSeen™ 4.5 z całodobowym monitorowaniem pulsu oraz natlenienia krwi SpO2, a także możliwość mierzenia poziomu stresu i jakości snu.