Huawei Watch 3 z HarmonyOS już w najbliższą środę!

Huawei rozesłał zaproszenia na konferencję prasową. Z dołączonego zdjęcia jasno wynika, że zobaczymy na niej nowy zegarek z HarmonyOS.

Na to wydarzenie czekamy do miesięcy. W środę 2 czerwca 2021 roku firma Huawei oficjalnie wprowadzi na rynek system operacyjny HarmonyOS. Na wydarzeniu poznamy szczegóły dotyczące globalnej aktualizacji urządzeń z Androidem do HarmonyOS. Dodatkowo zaprezentowane zostaną pierwsze urządzenia z preinstalowany systemem operacyjnym HarmonyOS.

Premiera Huawei Watch GT 3

Okazuje się, że mowa o zegarkach z rodziny Huawei Watch 3. Producent roześlą informacje prasowe, a do zaproszenia w udziale dołączono wymowne zdjęcie. Widać na nim logo HamronyOS, datę wydarzenie oraz koronkę zegarka podobną do tej znanej z Apple Watch.

Jakie nowości poza systemem operacyjnym HarmonyOS wprowadza zegarki Huawei Watch 3? Z pewnością pojawi się nowy design oraz dodatkowe funkcje zdrowotne. Mówi się, że Huawei Watch 3 będzie w stanie zmierzyć temperaturę naszego ciała oraz kontrolować oddech, ale informacje te są jeszcze niepotwierdzone.

Producentowi udało się utrzymać w tajemnicy zegarki z rodziny Huawei Watch 3. Nie znamy praktycznie żadnych szczegółów. Wiadomo jedynie, że na rynku pojawi się Watch 3 oraz Watch 3 Pro. Więcej informacji dowiemy się w najbliższą środę.

Źródło: androidauthority.com, huaweicentral.com