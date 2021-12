Huawei Watch D - nadchodzi tani zegarek z ciśnieniomierzem [AKTUALIZACJA 20.12.2021]

Huawei przygotowuje się do premiery taniego smartwatcha. Na pokładzie znajdziemy wydajną baterię oraz wbudowany ciśnieniomierz.

Huawei Watch D - tak nazywać się będzie najnowszy inteligentny zegarek chińskiego giganta. Nazwa z literką D wskazuje, że mowa o tanim urządzeniu, a premiera ma się odbyć w grudniu 2021 roku.

Huawei Watch D Źródło: gsmarena.com

Najnowszy smartwatch dostanie niezwykle rzadko spotykaną funkcję. Watch D otrzymał certyfikat zaświadczający obecność czujników do pomiaru ciśnienia tętniczego we krwi.

Do sieci trafiły również pierwsze zdjęcia, które zostały opublikowane na portalu społecznościowym Weibo. Raporty, który przedostały się do internetu sugerują, że premiera najnowszego zegarka odbędzie się jeszcze w tym roku kalendarzowym.

Huawei Watch D będzie niewielkim zegarkiem z obudową podobną do tej zastosowanej w Huawei Watch Fit. Pojawią się dwa fizyczne przyciski - Home oraz Health. Pasek został wykonany z silikonu i wygląda na zintegrowany z kopertą, którą prawdopodobnie wykonano z plastiku. Ekran nie wygląda na przesadnie duży. Zegarek prawdopodobnie pracować będzie pod kontrolą autorskiego systemu operacyjnego, ale raczej nie będzie to HarmonyOS zarezerwowany dla flagowych modeli.

Huawei Watch D Źródło: gsmarena.com

Nadchodzący smartwatch firmy Huawei otrzymał już certyfikat, który zaświadcza że jest on urządzeniem medycznym klasy II. Dokument został wydany przez Państwową Administrację Leków. Certyfikacja funkcji pomiaru ciśnienia we krwi w kolejnych krajach może potrwać nawet kilka miesięcy.

Aktualnie brakuje dokładnej specyfikacji technicznej oraz sugerowanej ceny detalicznej Huawei Watch D.

AKTUALIZACJA 13.12.2021

Od czasu, gdy do sieci trafiły pierwsze plotki dotyczące Huawei Watch D minęło kilka tygodni. Przez ten czas dowiedzieliśmy się kilku ciekawych informacji na temat nadchodzącego zegarka Huawei z wbudowanym ciśnieniomierzem.

Zegarek ma być zdolny do monitorowania ciśnienia tętniczego krwi z dokładnością podobną do urządzeń klinicznych. Do sieci trafiły właśnie kolejne informacje dotyczące taniego smartwatcha firmy Huawei.

Watch D będzie pierwszym tanim zegarkiem z wbudowanym ciśnieniomierzem. Do sieci trafiły właśnie zdjęcia pudełka. Wynika z nich, że wygląd smartwatcaha z poprzednich przecieków był autentyczny. Dodatkowo dowiedzieliśmy się, że urządzenie pracować będzie pod kontrolą autorskiego systemu operacyjnego HarmonyOS.

Opakowanie Huawei Watch D Źródło: notebookcheck.net

Z informacji przekazanych przez HuaweiFans wynika, że premiera zegarka odbędzie się 23 grudnia 2021 roku.

Chwilę po zdjęciach pudełka do sieci trafiły zdjęcia działającego zegarka Huawei Watch D. Na fotografiach umieszczonych na portalu społecznościowym Weibo widać zegarek podczas pomiaru ciśnienia.

Huawei Watch D Źródło: gsmarena.com

Huawei Watch D w rzeczywistości wygląda na nieco większego, niż na wcześniejszych przeciekach. Oprogramowanie pozwala na sprawdzenie ciśnienia krwi, a także szybką analizę wyników opartą na wykresach. Urządzenie oferuje również funkcję EKG i zostało połączone z chińskimi instytucjami zdrowotnymi w celu szybkiego wykrywania niebezpiecznych stanów zdrowia.

Huawei Watch D Źródło: gsmarena.com

Aktualnie nie wiemy czy Huawei Watch D trafi do sprzedaży poza Chinami.

Huawei Watch D Źródło: gsmarena.com

AKTUALIZACJA 20.12.2021

Do sieci trafiły wysokiej jakości rendery prezentujące inteligentny zegarek z rozbudowanymi funkcjami zdrowotnymi - Huawei Watch D. Smartwatch pojawił się w oficjalnej przedsprzedaży w sklepie vmall.com.

Oficjalny plakat promujący zegarek Huawei Watch D Źródło: gsmarena.com

Na oficjalnych wizualizacjach firma chwali się flagową funkcją zegarka - możliwością pomiaru ciśnienia we krwi. Rozwiązanie to działać będzie z wykorzystaniem specjalnie zaprojektowanego, nadmuchiwanego paska, którego zadaniem będzie dokładne dopasowanie się do nadgarstka. Zegarek dostępny będzie z dwoma rozmiarami paska. Jego dobre dopasowanie do grubości nadgarstka ma być kluczem do dokładnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi.