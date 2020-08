Huawei Watch Fit - przystępny cenowo smartwatch z rewelacyjną baterią

Raport wprost z Chin ujawnił, że Huawei szykuje się do prezentacji nowego urządzenia ubieranego wpisującego się w koncepcje firmy polegającą na budowaniu własnego ekosystemu.

Mowa o Huawei Watch Fit. Do sieci trafiły właśnie zdjęcia oraz specyfikacja techniczna nowego smartwatcha.

Użytkownik Twittera o nicku @Sudhanshu1414 opublikował kluczowe elementy specyfikacji technicznej oraz oficjalne rendery prasowe Huawei Watch Fit.

So guys here are the official press renders of HUAWEI Watch Fit in all 4 colors, along with its full specifications and price

-1.64 inch AMOLED display with 456 x 280 pixel res.

-5ATM Water Resistance

-Sensors: Heart rate, Accelerometer, Ambient light, GPS, Barometer

(1/3) pic.twitter.com/CQ4tIccKa0