Huawei Watch GT 2 może zadebiutować już 19 września

Kolejna generacja smartwatcha z autorskim systemem może zadebiutować razem z Huawei Mate 30

Zdjęcia, które wyciekły do sieci sugerują, że 19 września w Monachium podczas premiery najnowszych flagowców z serii Mate 30 zobaczymy jeszcze jedno urządzenie. Mowa o smartwatchu następnej generacji. Prawdopodobnie będzie on bezpośrednim następcą sprzedawanego obecnie Huawei Watch GT. Poniżej jedno z pierwszych zdjęć nadchodzącego Watch GT 2, które zostało przekazane przez WinFuture.

Pierwszy Huawei Watch GT przypadł do gustu wielu użytkownikom, którzy doceniali kolorowy dotykowy ekran oraz niesamowitą żywotność baterii, dzięki której nie trzeba codziennie ładować zegarka. Watch GT nie jest jednak idealnym sprzętem. Huawei zdecydował się na porzucenie Wear OS na rzecz własnej platformy, która nie ma obsługi aplikacji firm trzecich.

Wyciek najnowszego Watch GT 2 sugeruje, że będzie on bezpośrednią kontynuacją znanego nam już zegarka. Posiada niemal identyczny wygląd z ponumerowaną tarczą, dwoma przyciskami z prawej strony oraz czarnym lub brązowym skórzanym paskiem. Raport sugeruje, że nowy model będzie znacznie smuklejszy. Prawdopodobnie zaoferuje również większy ekran i pojemniejszą baterię. Nie wiadomo czy tym razem Huawei zdecyduje się na model z modemem 4G LTE.

Co ważne Huawei Watch GT 2 działa całkowicie niezależnie od usług Google. Jeżeli Mate 30 również nie będzie ich posiadał, według Huawei może to być zestaw idealny. Uważamy, że takie rozwiązanie zostanie skazane na niepowodzenie. Europejscy klienci nie wyobrażają sobie zakupu smartfonów z Androidem bez dostępu do usług Google.

Nowy Huawei Watch GT 2 może być dodawany do smartfonów Mate 30 jako gratis w przedsprzedaży.