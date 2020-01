Huawei Y6s - nowy smartfon wchodzi bez rozgłosu na rynek

Huawei bez większego rozgłosu wprowadziło do swojej oferty budżetowy model Y6s. Nie ma on oczywiście usług Google.

Huawei Y6s ma bardzo podobną specyfikację do Y6 Pro (2019) - różnice to procesor oraz większa pamięć. A więc w tym pierwszym przypadku jest to Helio P35, a w drugim - opcje 32 i 64GB. Poza tym mamy wyświetlacz IPS LCD 6,09" z rozdzielczością 1560x720 pikseli i gęstością 283 PPI. Notch skrywa obiektyw aparatu przedniego 8 Mpix (f/2.0), z tyłu zaś znajduje się pojedynczy obiektyw 13 Mpix (f/1.8), a pod nim - czytnik linii papilarnych. Urządzenie zasila bateria 3020 mAh, a działa pod kontrolą Android 9.1 z autorską nakładką EMUI 9.1. Urządzenie jest dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych: Orchid Blue oraz Starry Black.

Sprzedaż smartfona zaczęła się już dzisiaj, ale tylko na Filipinach. W kolejnych tygodniach ma zawitać do innych krajów Azji (głównie południowo-wschodnich), ale czy wyjdzie poza ten kontynent - tego nie wiemy. Wiemy natomiast, ze edycja mająca 3GB RAM i 64GB pamięci wyceniona została na równowartość 137 dolarów, czyli ok. 520 złotych. Trzeba przyznać, że to zachęcająca cena dla mało wymagających użytkowników.