Huawei Y6s wkracza do Polski

Pisaliśmy kilka dni temu, że Huawei bez rozgłosu dodało model Y6s do swojego portfolio. Dzisiaj oficjalnie - i z rozgłosem - wchodzi do sprzedaży w Polsce.

Jak podaje w informacji prasowej Huawei: "smartfon został opracowany z myślą o osobach, które poszukują przystępnego cenowo telefonu z panoramicznym ekranem o rozdzielczości HD+". Można go odblokować za pomocą twarzy lub linii papilarnych. Ekran o przekątnej 6,09" to FullView typu Dewdrop. Zajmuje 87% powierzchni telefonu i ma niewielki notch, w którym mieści się obiektyw aparatu przedniego 8 MP z przysłoną f/1.8. Jednostka centralna Huawei Y6s to ośmiordzeniowy procesor, wykonany w technologii 12 nm, na który składają się cztery rdzenie A53 Cores 2,3 GHz (wykorzystywane do bardziej wymagających zadań, np. gier) oraz cztery A53 Cores 1,8 GHz. procesor ma do wykorzystania 32GB RAM, a na dane użytkownika przeznaczono 32GB miejsca. Można zwiększyć tę ilość kartami pamięci microSD aż do 512GB.

Rozdzielczość tylnego aparatu w Huawei Y6s wynosi 13 megapikseli. Bateria 3020 mAh ma zapewnić nawet 77 godzin pracy bez potrzeby ładowania - jednak wszystko zależy od wykorzystania, w przypadku oglądania filmów jest to ok. 16 godzin. Jak podaje producent: "w urządzeniu zastosowano też system inteligentnej regulacji jasności ekranu, który zapewnia widoczność wyświetlanych treści nawet przy ostrym świetle słonecznym." Dla bezpieczeństwa dodano tu czytnik linii papilarnych oraz funkcję Face Unlock.

Huawei Y6s trafia do sprzedaży już dzisiaj, 7 stycznia. Jest dostępny w dwóch kolorach – niebieskim oraz czarnym. Sugerowana cena detaliczna tego modelu to 749 zł.