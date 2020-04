Huawei chce, aby aplikacje Google znalazły się w AppGallery

Prezes Huawei marzy o udostępnieniu aplikacji Google w autorskim sklepie AppGallery.

Rok 2019 był dla Huawei najtrudniejszy w całej historii. Firma straciła dostęp do usług Google oraz amerykańskich podzespołów, przez co musiała całkowicie zmodyfikować swoją strategię biznesową. Huawei znalazł sposób na obejście wielu blokad, ale dostęp do usług Gogole jest w chwili obecnej nieosiągalny.

Najnowsze smartfony chińskiego producenta takie, jak testowane przez nas P40 Lite i P40 Lite E nie posiadają dostępu do usług Google. Zamiast nich producent proponuje autorskie rozwiązanie Huawei Mobile Services. Niestety usługi chińskiego giganta nadal są w fazie początkowego rozwoju. Sklep AppGallery w chwili obecnej świeci pustkami i brakuje w nim najważniejszych aplikacji, a prosty sposób na doinstalowanie usług Google został zablokowany.

Brak dostępu do usług Google na najnowszych smartfonach spowodował drastyczne spadki sprzedaży. Huawei sprytnie próbuje sprzedać jak największą ilość urządzeń dzięki atrakcyjnej cenie oraz umowom z operatorami, ale to rozwiązanie tymczasowe. Europejscy użytkownicy nie są przyzwyczajeni do Androida bez dostępu do najpopularniejszych usług z Mountain View.

Dyrektor generalny Huawei'a - Eric Xu ma nowy pomysł na obejście blokady. Ma on nadzieję, że firma Google będzie mogła publikować własne aplikacje w autorskim sklepie App Gallery. Tym samym urządzenia z usługami Huawei Mobile Services otrzymałyby popularne aplikacje takie, jak Google, YouTube, Gmail czy Mapy.

Google udostępnia już swoje aplikacje poza Google Play Store. Idealnym przykładem są aplikacje na iPhone'a dostępne w App Store.

Niestety rozwiązanie proponowane przez prezesa Huawei nie jest idealne. Aplikacje Google do swojego działania wymagają zintegrowanych z systemem usług Google (GMS), które z pewnością nie zostaną udostępnione w Huawei App Gallery. Bez nich aplikacje od Google nie będą działać tak samo dobrze jak na smartfonach z usługami Google oraz iPhone'ach.

Sprawdź, ile kosztuje najnowszy Huawei P40 Pro z usługami Huawei Mobile Services.

Aktualne ceny w sklepach Smartfon HUAWEI P40 Pro Czarny 4 299 zł

Źródło: neowin.net