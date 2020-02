Huawei chce preinstalować na swoich telefonach 70 popularnych aplikacji

Huawei wciąż pracuje nad tym, aby pomimo braku usług Google konsumenci chcieli kupować jego telefony. Kolejny pomysł to preinstalowanie popularnych aplikacji.

W 2019 Huawei odnotowało rekordowy wzrost i zarobki, jednak cały czas wielu konsumentów zniechęca brak usług Google na telefonach producenta. Jak już pisaliśmy o tym wielokrotnie, ich alternatywą ma być ekosystem Huawei Mobile Services, który miał być w pełni ukończony przed końcem ubiegłego roku - co jednak nie zostało zrealizowane. Pomimo tego HMS już oferuje sporo ciekawych aplikacji, ponadto producent działa cały czas nad tym, aby brak Google był jak najmniej odczuwalny. Niedawno podpisał umowę z firmą TomTom na dostarczanie map i nawigacji, a także wszedł w sojusz z innymi markami, aby stworzyć wspólny sklep z aplikacjami, będący alternatywą dla Google Play Store.

Kolejny pomysł to preinstalowanie do 70 popularnych aplikacji na przyszłych smartfonach. Taka ilość może wydawać się zajmowaniem miejsca w pamięci, jednak dotyczy ona rynku globalnego - zestaw preinstalowanych aplikacji będzie różnić się w zależności od rejonu świata, może więc być tak, że w jednym kraju będzie tych aplikacji 10, w drugim - 20. Szczegółów jak na razie nie podano, jednak można przypuszczać, że Huawei będzie namawiać producentów topowych aplikacji z Play Store do udostępnienia AppGallery (część ekosystemu HMS).

Być może pierwszym smartfonem, który będzie mieć preinstalowane aplikacje, zostanie nadchodzący Huawei P40.