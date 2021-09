Huawei chce walczyć z Samsungiem! Kolejny składak w drodze?

Chiński producent ma już niedługo wypuścić na rynek kolejne składane urządzenie. Co wiemy o Huawei Mate V?

Jeżeli najnowsze doniesienia okażą się prawdą, to oferta składanych smartfonów Huawei może się niedługo poszerzyć o kolejny produkt.

Chińska firma już w lutym ubiegłego roku wypuściła na rynek model Huawei Mate XS, który posiada ogromny ekran o przekątnej 8 cali, który zawija się na tylną urządzenia. Jest to więc większy wyświetlacz niż tegoroczny Galaxy Z Fold3. Wszystko wskazuje na to, że Huawei zamierza już niedługo wypuścić urządzenie, które będzie bezpośrednim konkurentem dla innego składanego smartfona konkurencji: Galaxy Z Flip3.

Najnowsze przecieki sugerują, że już niedługo możemy być świadkami premiery Huawei Mate V. Ma to być kolejny składany smartfon, jednak tym razem jego ekran ma składać się w osi pionowej, a nie poziomej. Takie rozwiązanie widzieliśmy już dotychczas w urządzeniach z serii Galaxy Z Flip oraz w Motoroli Razr.

W chwili obecnej nie wiemy jeszcze prawie nic o specyfikacji technicznej Huawei Mate V. Jedyną dostępna informacją jest ta, że za jego odpowiednio wydajną pracę ma dbać procesor Kirin 9000. Nie jest to jednak żadne zaskoczenie, ponieważ jest to najmocniejszy z procesorów produkowanych przez HiSilicon, czyli de facto przez Huawei. Możemy też zakładać, że wzorem Mate XS, będzie dostępny w wariantach LTE oraz 5G. Mamy nadzieję, że chiński producent pokaże nam zapowiedź tego smartfona podczas wydarzenia, które ma odbyć się 21 października. Jednak biorąc pod uwagę, że są to dopiero pierwsze doniesienia o Mate V, wydaje się to mało prawdopodobne.

