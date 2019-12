Huawei chce zamknąc rok z 230 milionami sprzedanych urządzeń

Pomimo zakazu handlu z USA, smartfony Huawei sprzedają się na świecie doskonale, a producent chce zamknąć rok z rekordową ilością urządzeń wprowadzonych do dystrybucji.

Huawei w ciągu 5 lat pokazało, jak odnieść sukces. W 2015 roku dostarczyło 104 milionów smartfonów, zdobywając 5,5% udziału w globalnym rynku, zaś rok później przystąpiło do walki o stanie się jego liderem. Jeszcze nie osiągnęło tego celu, ale jest na dobrej drodze. Ostatni raport Sina Technology pokazuje, że do końca 2019 roku łączna ilość wprowadzonych przez producenta do sprzedaży smartfonów sięgnie 230 milionów, co jest wynikiem o 30 milionów lepszym, niż w zeszłym roku. Dzięki temu Huawei staje się drugą smartfonową potęgą świata, zajmując miejsce na podium zaraz za Samsungiem - południowokoreański producent dostarczył na rynek 250 milionów urządzeń.

W 2018 roku Samsung miał 20,3% udziału w rynku, a Huawei - 14,4%. Na trzecim miejscu uplasowało się Apple z wynikiem 193 milionów urządzeń, co przekłada się na 13,6%. Po 2019 roku kolejność producentów nie powinna ulec zmianie, ale przyszły rok może to zmienić - na skutek zakazu handlu z USA, Huawei nie może umieszczać w swoich smartfonach usług Google, dlatego sprzedaż jego urządzeń w 2020 roku może zaliczyć spadek.