Huawei chwali się wynikami sprzedaży smartfonów 5G

Chiński producent ma powody do radości, w 2019 roku pobił wiele swoich rekordów, a właśnie ustanowił kolejny, tym razem związany ze sprzedażą smartfonów 5G.

Huawei pomimo licznych problemów w 2019 (m.in. z rządem USA), ma za sobą wyjątkowo udany rok. Chiński producent zanotował rekordowy dochód, na poziomie blisko 122 miliardów dolarów, co jest 18% wzrostem w porównaniu do roku 2018. Co więcej, na całym świecie sprzedano blisko 240 milionów smartfonów Huawei, co pozwoliło firmie utrzymać się na drugim miejscu wśród największych producentów telefonów na świecie. Pod względem sprzedaży urządzeń mobilnych z Androidem, Huawei i submarka Honor zdominowały również swój rodzimy rynek. W sumie należy do nich 25,81% udziałów w chińskim rynku (15.36% należy do Huawei, 10,45% do Honora).

Dzisiaj włodarze producenta pochwalili się kolejnym rekordem, a dotyczy on, stale rozwijającej się, sieci komórkowej 5G. Tylko w 2019 roku, Huawei sprzedało 6,9 miliona smartfonów z modemem 5G, jest to wyjątkowo imponujący wynik, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę, że w nawet najbardziej rozwiniętych krajach 5G dopiero raczkuje.

Huawei ma ambitne plany związane z 5G, potwierdza to dotychczasowe portfolio producenta, w którym znajdziemy m.in. takie smartfony jak: Mate 30 5G, Mate 20 X 5G, Nova 6 5G czy Mate X 5G. Chiński producent planuje również dostarczać technologię niezbędną do tworzenia odpowiedniej infrastruktury pod 5G, ale tutaj radzi sobie już nieco gorzej. Po licznych oskarżeniach o wykradanie danych (głównie ze strony USA), kilku potencjalnych kontrahentów wycofało się ze współpracy z Huawei. W grze wciąż pozostaje Wielka Brytania, która jest mocno naciskana przez władze USA, aby również zrezygnowała z chińskiej technologii.

Możemy się spodziewać, że w kolejnych 12 miesiącach sprzedaż urządzeń z 5G jeszcze wzrośnie. Technologia ta będzie coraz szerzej dostępna, co oczywiście będą chcieli wykorzystać producenci smartfonów. Najwięksi gracze na rynku (może poza Apple) już zapowiedzieli duże inwestycje w 5G w bieżącym roku.

źródło: www.gizmochina.com