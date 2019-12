Huawei deklaruje - alternatywy dla aplikacji Google do końca roku

Choć Huawei ma problem z Google, nie wplynęlo to jakoś bardzo mocno na wyniki sprzedaży telefonów. Dzisiaj producent zadeklarował, że zaprezentuje alternatywy dla wszystkich usług Google - i to przed końcem roku.

Ostatnie lata pokazują, że Huawei obrało dobrą strategię podboju rynku i rozwoju. Google wycofało licencje na Androida i swoje usługi - był to dotkliwy cios, ale nie zabójczy. Dzisiaj szef oddziału producenta na Indie (a zarazem marki Honor), Charles Peng, zadeklarował, że Huawei Mobile Services (HMS) - ekosystemem producenta, który zastąpił (ze znanych wszystkim powodów) usługi Google, a który jest preinstalowany m.in. na Mate 30 Pro - będzie miał odpowiedniki każdej usługi amerykańskiego giganta, czyli Map, Dysku, Gmaila, a nawet Zdjęć i YouTube.

HMS zastąpi usługi Google na telefonach Huawei oraz Honor. Większość z tych alternatyw zostanie zaprezentowana przed 1 stycznia 2020 roku. Peng potwierdza, że Chińczycy chcą mieć kompletny, niezależny od nikogo ekosystem, a także model biznesowy, który zachęci twórców aplikacji i treści do korzystania z niego. W chwili obecnej producent jest już po rozmowach z kilkudziesięcioma hinduskimi deweloperami, które miały one na celu zachęcenie ich do umieszczenia swoich aplikacji w App Gallery, czyli alternatywie Play Store. Peng zdradził również, że Honor chce osiągnąć 10% udziału w rynku indyjskim, gdzie zamierza wprowadzać swoje Smart TV, inteligentne urządzenia oraz gadżety IoT i urządzenia audio.