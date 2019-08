Huawei dostaje kolejne 90 dni na handel z USA

Raport potwierdza, że Departament Handlu USA zezwolił Huawei na handel do listopada.

Tymczasowe zawieszenie decyzji o wpisaniu Huawei'a na czarną listę firm Departamentu Handlu USA zakończy się już dziś 19 sierpnia 2019 roku. Przewiduje się, że zostanie ono przedłużone o kolejne 90 dni. Raport Reutersa sugeruje, że Huawei nadal może obsługiwać swoich dotychczasowych klientów i zapewnić im wsparcie na wysokim poziomie, ale spór handlowy nadal toczy się w tle.

Oznacza to, że Huawei nadal może wspierać swoich klientów oraz dostarczać aktualizacje oprogramowania do smartfonów na całym świecie. Jest to o tyle istotne, że wszystkie urządzenie mobilne chińskiego giganta z wyłączeniem zegarków Watch GT pracujących pod kontrolą Light OS korzystają z amerykańskiego Androida. W przypadku, gdyby zakaz wszedł w życiu Huawei nie mógłby już tak swobodnie wykorzystywać systemu od Google.

Przedłużenie o kolejne 90 dni oznacza, że Huawei może handlować z amerykańskimi firmami w taki sam sposób, jak dotychczas. Oznacza to, że chiński producent bez problemu może kupować licencje na Windowsa, procesory od Intela oraz części od amerykańskich przedsiębiorstw.

Huawei zaprezentował niedawno własny system HarmonyOS, który podobnie jak Google Fuchsia będzie zbudowany w oparciu o mikrokernel. Takie rozwiązanie pozwoli na zastosowanie systemy HarmonyOS na szerokiej gamie urządzeń. Głównym zastosowaniem nowego systemu operacyjnego w dalszym ciągu mają być smartfony.

Przypominamy, że Huawei niespodziewanie stał się główną postacią w wojnie handlowej pomiędzy USA oraz Chinami. W dużej mierze przyczyniły się do tego wypowiedzi oraz działania prezydenta USA Donalda Trumpa.

Raport Reutersa informuje, że prezydent USA omówił przyszłość stosunków handlowych Huawei'a z prezydentem Chin Xi Jinping'iem.

Huawei został pierwotnie wpisany na czarną listę amerykańskich podmiotów zakazanych firm na początku 2019 roku. USA argumentowało decyzję powołując się na obawy dotyczące bezpieczeństwa . Chiński gigant miał rzekomo zawierać backdoory w swoim oprogramowaniu, które pozwalały na zbieranie informacji o użytkownikach i rzekome przekazywanie ich na potrzeby chińskiego rządu. Pomimo iż amerykański rząd nie przedstawił żadnych argumentów ani dowodów działania te w dużej mierze zaszkodziły Huawei'owi i nadszarpnęły wizerunek chińskiego giganta.

W chwili obecnej sprawa nie jest już tak medialna, jak trzy miesiące temu, ale sytuacja nadal jest rozwojowa i nie wiadomo jeszcze, co stanie się w przyszłości.

Nawet z tymczasowym przedłużeniem ugody Huawei zobowiązany jest do ubiegania się o specjalne licencje na handel z amerykańskimi firmami.

Huawei podobnie, jak Xiaomi jest jedną z firm, które znacząco rozrosły się na przestrzeni ostatnich kilku lat. Chiński producent wyprodukował na przestrzeni ostatnich lat wiele ciekawych i dopracowanych urządzeń. Ze względu na obecną sytuację i trwający spór handlowy pozycja Huawei'a jest zagrożona. Dalsza ekspansja może zostać nagle zahamowana. Wszystko zależy od tego czy Huawei nadal będzie mógł produkować nowe smartfony z systemem Android.