Huawei i Samsung rządzą na rynku smartfonów

Podsumowanie trzeciego kwartału 2019 roku nie pozostawia wątpliwości - jest dwóch wyraźnych zwycięzców. Ile smartfonów sprzedano?

Podsumowanie kwartału w smartfonach opublikowały dwie niezależne firmy - Canalys oraz Strategy Analytics. Są one w większości zgodne ze sobą - w ciągu trzech miesięcy globalna sprzedaż telefonów zwiększyła się o 2% i jest w chwili obecnej największa od początku tego roku, ale (jak pokazuje to poniższy wykres) do rekordowych wysokości jej daleko. Głównym motorem napędowym rynku jest Samsung - sprzedał 78,9 mln urządzeń, co jest wynikiem o 11% większym, niż przed rokiem. Pozwoliło to na osiągnięcie 22,4% udziału w rynku. Drugie miejsce zajmuje Huawei, które - w stosunku do analogicznego kwartału 2018 roku - zwiększyło sprzedaż o 29% i zamknęło kwartał z 66,8 milionami sprzedanych urządzeń (z czego aż 66% na rynku chińskim). Daje to producentowi 19% rynku.

A jak jest dalej? Apple sprzedało 43,5 mln urządzeń, co jest o 7% mniejszym wynikiem, niż rok temu, ale pozwoliło na zagarnięcie 12,3% rynku. Następne na liście Xiaomi ma sporo do nadrobienia, ponieważ sprzedało 32,5 mln smartfonów, i ma 9,2% rynku, a na plecach czuje oddech Oppo - wynik 32 miliony sprzedanych urządzeń i udział w rynku 9,1%. Xiaomi ma 3% mniej, Oppo zaliczyło skok o 7% w stosunku do 2018, więc na tej pozycji może dojść do zmiany.

Pozostali producenci sprzedali łączenie ponad 99 milionów smartfonów i mają wspólnie 28% rynku, ale bez wskazania konkretnego lidera. Łącznie w trzecim kwartale 2019 roku sprzedało się 352,4 miliony smartfonów.