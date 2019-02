Huawei i cyberbezpieczeństwo

Tonny Bao, Dyrektor Zarządzający Huawei Polska, podczas spotkania z mediami zaprezentował podejście firmy do kwestii cyberbezpieczeństwa, a także wkład Huawei w polską gospodarkę. CEO ogłosił również utworzenie centrum badawczo-rozwojowego (R&D) w Warszawie w 2019 roku, a także inne inwestycje, na które firma planuje wydać 2 mld zł w ciągu najbliższych 3 lat.

Inwestycje Huawei w Polsce

Nowoczesne centrum badawczo-rozwojowe odpowiedzialne będzie za opracowywanie oprogramowania dla urządzeń mobilnych i innych rozwiązań stosowanych w produktach firmy wykorzystywanych na całym świecie. Huawei w ciągu 3 lat zatrud ni w nim od 300 do 500 specjalistów.

Wśród planowanych przez Huawei inwestycji jest także utworzenie w bieżącym roku Centrum Technicznego w Katowicach.

Tonny Bao ogłosił również gotowość Huawei do wsparcia polskiego rządu i współpracy z operatorami w tworzeniu Centrum Transparentności i Cyberbezpieczeństwa, którego celem byłoby podniesienie zdolności w obszarze zapewnienia niezbędnego poziomu cyberbezpieczeństwa sieci nowych generacji.

Technologia 5G Huawei wyprzedza konkurencję o około 12-18 miesięcy

Huawei podpisał umowy na rozwój sieci 5G z ponad 30 krajami. 18 z nich to kraje europejskie, w tym m. in. Anglia, Niemcy, Włochy, Portugalia i Finlandia. Firma dostarczyła także ponad 25 000 stacji bazowych dla swoich klientów. Aktywny udział Huawei w rozbudowie 5G w Polsce ma zapewnić wymierny i niezwykle pozytywny wpływ, a w konsekwencji przyczyni się do przyspieszenia procesu transformacji cyfrowej kraju. Z kolei ewentualne wykluczenie Huawei może pociągnąć za sobą znaczne koszty i opóźnienia w procesie wdrażania nowej technologii.

Huawei jest firmą prywatną, której właścicielami są wyłącznie jej pracownicy. Przez 30 lat z rozwiązań firmy korzystało i nadal korzysta ponad 3 miliardy klientów w przeszło 170 krajach na całym świecie. Co istotne, operatorzy korzystający ze sprzętu Huawei nigdy nie zgłaszali poważnych incydentów związanych z bezpieczeństwem.

Znaczenie Polski dla Huawei

Polska jest jednym z priorytetowych krajów dla Huawei, a równocześnie ważnym rynkiem w obszarze B2B i B2C. Dotyczy to wszystkich rynków zbytu: konsumentów, przedsiębiorstw i operatorów. Przez ostatnie trzy lata Huawei zapłacił w Polsce 630 milionów złotych podatków, w tym 250 milionów złotych w samym 2018 roku. W tym samym czasie bezpośrednie zakupy dokonane przez Huawei wyniosły 800 milionów złotych, w tym 360 milionów złotych wyłącznie w 2018 roku. Ponadto, w 2008 roku, Huawei utworzył w Polsce regionalną siedzibę, zarządzającą operacjami w 28 krajach z regionu Europy Środkowo-Wschodniej i Skandynawii (CEE&Nordic Region). Obecnie firma zatrudnia w Polsce blisko 1000 osób, a pośrednio tworzy łącznie ponad 3000 miejsc pracy.